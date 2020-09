© Copyright : Le360

L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) a pris toutes les dispositions pour assurer la rentrée universitaire 2020-2021 dans de bonnes conditions. Reportage.

La rentrée universitaire s’est déroulée dans de bonnes conditions à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS).

«La cérémonie d’accueil s’est faite à distance et a connu une adhésion massive du staff professoral, administratif et technique ainsi que de nos étudiants qui y ont participé à hauteur de 96%, toutes promotions confondues», se réjouit Saïd Oulbacha, doyen de la Faculté de médecine de l’UM6SS.





Les échanges avec les étudiants ont porté notamment sur la transformation digitale opérée bien avant la pandémie et qui constitue aujourd’hui un axe majeur du développement de notre université, ajoute Oulbacha. Ce dernier assure que l’UM6SS optera pour un enseignement hybride (présentiel-distanciel) une fois que le confinement sera levé.

«Tous les étudiants ont commencé à recevoir les cours en ligne», souligne de son côté Samir Ahid, doyen de la Faculté de pharmacie de l'UM6SS. Idem pour la Faculté de médecine dentaire. «Innovant et digital, un enseignement en distanciel sera prodigué en dehors du contexte sanitaire. L’objectif est de favoriser l’autonomie chez nos étudiants et de leur permettre de pouvoir s’autoévaluer et d’être acteurs de leur apprentissage», explique Amal El Ouazzani, doyenne de la faculté de médecine dentaire de l’UM6SS.