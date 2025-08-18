Vers une direction collégiale de la confrérie Qadiriya Boutchichiya?

Dans une intervention empreinte de sagesse, Cheikh Mounir El Kadiri Boudchich a déclaré, le dimanche 17 aout au siège de la Zaouia à Madagh, que l’unité de la confrérie Qadiriya Boutchichiya constituait une priorité absolue, ne souffrant aucun compromis. Il a souligné que cette noble ambition exigeait une concertation collective, loin des penchants individualistes, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 19 août.

Le cheikh a réitéré l’attachement indéfectible de la Zaouia aux constantes nationales et spirituelles, ainsi qu’aux valeurs sacrées de la Nation, au premier rang desquelles figure l’institution de la commanderie des croyants, «garante de l’unité de la Religion et de la Patrie». Il a également rappelé que le soufisme boutchichi puisait ses fondements dans l’école malékite, la doctrine ash’arite et la tradition sunnite Al-Jounaydi.

Fils du défunt guide spirituel, Cheikh Jamal Eddine El Kadiri Boutchich, Mounir El Kadiri a précisé que la chefferie de la Zaouia relevait d’une «mission et d’une responsabilité spirituelle», éloignée de toute quête de pouvoir ou d’intérêts purement personnels.

Il a indiqué que la gestion administrative serait confiée à un disciple, sous la supervision du détenteur de l’autorité spirituelle, afin d’assurer la guidance la plus éclairée qui soit. «Nous ne sommes que des humbles serviteurs de Dieu, a-t-il affirmé. La course aux titres ne nous concerne point, car l’amour du pouvoir est à l’origine de bien des maux. Notre vocation est de perpétuer l’enseignement de notre Tariqa, fidèle au Livre sacré et à la Sunna, selon les préceptes laissés par Cheikh Hamza».

Appelant à préserver l’harmonie au sein de la Zaouia, il a exhorté les disciples à cultiver la sérénité et à renouer avec le rôle historique de la confrérie, sans laisser les divergences éphémères altérer les liens fraternels unissant les fils du Cheikh. Enfin, il a réaffirmé avec ferveur l’allégeance et la loyauté indéfectibles envers le Commandeur des croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, plus de 50 représentants de la confrérie, dans le Royaume comme à l’étranger, ont tenu une assemblée élargie au cours de laquelle ils ont renouvelé leur engagement envers le testament du défunt Cheikh. Les participants ont plébiscité la direction collégiale comme modèle de gouvernance, garantissant ainsi la préservation de l’unité et du rayonnement spirituel de cette importante Zaouia.