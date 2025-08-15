De la politique au sport, ces célébrités qui rejoignent la confrérie Qadiriya-Boutchichiya

Des politiques, des personnalités du monde des affaires, des diplomates, des artistes, des sportifs et des célébrités comptent parmi les adeptes de la confrérie Qadiriya-Boutchichiya, dans la province de Berkane.

Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 16 et 17 août, ils se rendent au siège de la zaouïa de Madagh, situé dans la province de Berkane, pour atteindre la réalisation spirituelle.

Parmi eux, «les deux figures politiques de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Fathallah Oualalou et Mohamed Elyazghi, le philosophe et professeur marocain, Taha Abderrahmane, le chirurgien El Hassan Tazi et bien d’autres», rapporte le quotidien.

Parmi les célébrités étrangères, le quotidien évoque Bariza Khiari, d’origine algérienne et sénatrice de Paris jusqu’à 2017, le rappeur Yahya Abd Al Malik, né Régis Fayette-Mikano, Français d’origine congolaise, connu pour sa conversion à l’Islam et son engagement dans le soufisme.

Des sportifs, comme l’ancien international Zakaria Hadraf, des artistes comme le chanteur Badr Soultan et l’acteur marocain de théâtre et de cinéma, Rachid El Ouali, sont également fidèles de la confrérie.

Dans le domaine de la recherche, le quotidien zoome sur les travaux de l’économiste et professeur universitaire Lahsen Sbai El Idrissi, qui a développé des approches sur le soufisme et le développement économique, en soulignant le rôle de l’éducation spirituelle pour renforcer la cohésion nationale et éviter l’instrumentalisation de la religion à d’autres fins.

Dans ce sillage, le quotidien rappelle que l’influence de la Qadiriya-Boutchichia est ancienne, «de Cheikh Ben Al Abbas, à Cheikh Hamza Ben Al Abbas, puis Cheikh Moulay Jamal Eddine Al Boutchichi Al Qadiri et son fils Moulay Mounir avant de céder la direction de la confrérie Qadiria Boutchichia à son frère Mouad».