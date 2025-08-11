Société

En images, l’ultime adieu au Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadirya Boutchichia

مريدو ومحبو الطريقة البودشيشية يشيعون شيخهم إلى مثواه الأخير

Les obsèques du Cheikh de la Tariqa Qadirya Boutchichia, Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, décédé vendredi à Rabat à l'âge de 83 ans, ont eu lieu dimanche à Madagh, dans la province de Berkane. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 11/08/2025 à 12h11

VidéoIls sont venus par centaines, portés par l’amour, la fidélité et la gratitude. À Madagh, au siège de la zaouïa Qadirya Boutchichia, fidèles et disciples ont accompagné le Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich pour lui adresser un ultime adieu. Les images.

Des centaines de fidèles, disciples et admirateurs venus des quatre coins du Maroc et d’ailleurs se sont rassemblés, dimanche 10 août 2025, au siège de la zaouïa Qadirya Boutchichia à Madagh, pour accompagner à sa dernière demeure le Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Le cortège funéraire a quitté la demeure du Cheikh pour rejoindre la mosquée de la Zaouïa. Après la prière d’Al-Asr et la prière du mort, la dépouille a été inhumée au mausolée de la Tariqa Qadirya Boutchichia, dans un climat de recueillement et de piété.

À l’issue de l’inhumation, fut lue la dernière recommandation spirituelle du Cheikh, confiant la direction de la Tariqa à son fils aîné, Moulay Mounir Al Qadiri Boutchich. Pour son successeur, les enseignements de son père continueront de guider la voie de la Tariqa.

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Lire aussi : Décès du Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadiriyya Boutchichiyya

Dans ce message, le Souverain avait exprimé à l’ensemble des membres de la famille du défunt, à ses admirateurs et aux disciples de la Tariqa Qadirya Boutchichia, au Maroc comme ailleurs, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette grande perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Après avoir rappelé les qualités du regretté, le Roi avait indiqué que feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich avait consacré sa vie au service de l’Islam, à la promotion de ses préceptes de tolérance et de juste milieu, et à la consécration de ses valeurs spirituelles, soufies et sunnites, dans le cadre de son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, de son loyalisme immuable aux constantes de la Nation et de sa fidélité inébranlable vis-à-vis de l’Institution d’Imarat Al Mouminine.

Par Mohammed Chellay
Le 11/08/2025 à 12h11
#Zaouia Boutchichia#Soufisme#décès#Obsèques

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Décès du Cheikh Jamal Boutchichi, la Toile lui rend hommage

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Décès du Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadiriyya Boutchichiyya

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le soufisme en débat à Madagh

Articles les plus lus

1
Très cher Maroc! (2)
2
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
3
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
4
De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna
5
MINURSO en pilotage à vide: un théâtre de guerre fantôme, le Polisario kaput
6
Traité d’amitié maroco-algérien de 1972: la trahison d’Alger documentée par les archives françaises
7
Algérie: les appels à organiser des manifestations de rue paniquent le régime
8
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
Revues de presse

Voir plus