En images, l’ultime adieu au Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadirya Boutchichia

Des centaines de fidèles, disciples et admirateurs venus des quatre coins du Maroc et d’ailleurs se sont rassemblés, dimanche 10 août 2025, au siège de la zaouïa Qadirya Boutchichia à Madagh, pour accompagner à sa dernière demeure le Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Le cortège funéraire a quitté la demeure du Cheikh pour rejoindre la mosquée de la Zaouïa. Après la prière d’Al-Asr et la prière du mort, la dépouille a été inhumée au mausolée de la Tariqa Qadirya Boutchichia, dans un climat de recueillement et de piété.

À l’issue de l’inhumation, fut lue la dernière recommandation spirituelle du Cheikh, confiant la direction de la Tariqa à son fils aîné, Moulay Mounir Al Qadiri Boutchich. Pour son successeur, les enseignements de son père continueront de guider la voie de la Tariqa.

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Dans ce message, le Souverain avait exprimé à l’ensemble des membres de la famille du défunt, à ses admirateurs et aux disciples de la Tariqa Qadirya Boutchichia, au Maroc comme ailleurs, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette grande perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Après avoir rappelé les qualités du regretté, le Roi avait indiqué que feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich avait consacré sa vie au service de l’Islam, à la promotion de ses préceptes de tolérance et de juste milieu, et à la consécration de ses valeurs spirituelles, soufies et sunnites, dans le cadre de son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, de son loyalisme immuable aux constantes de la Nation et de sa fidélité inébranlable vis-à-vis de l’Institution d’Imarat Al Mouminine.