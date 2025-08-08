Décès du Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadiriyya Boutchichiyya

Figure éminente du soufisme marocain contemporain, il était le fils du défunt Cheikh Sidi Hamza El Qadiri Boutchich, et avait succédé à ce dernier à la tête de la zaouïa en 2017.

Né en 1942 dans le village de Madagh (province de Berkane), le défunt avait reçu ses premières instructions au sein de la zaouïa, avant de poursuivre ses études au lycée Moulay Idriss à Fès, puis à la faculté de la Charia. Il intégra ensuite Dar Al-Hadith Al-Hassania à Rabat, où il obtint un diplôme d’études supérieures en sciences islamiques, avant de soutenir, en 2001, une thèse de doctorat intitulée: «L’institution de la zaouïa au Maroc entre authenticité et modernité».

Le Cheikh Moulay Jamal Eddine était connu pour sa discrétion. Il n’apparaissait en public que lors des grandes célébrations spirituelles, notamment à l’occasion de la commémoration du Mawlid.

Peu avant la dégradation de son état de santé, le Cheikh Moulay Jamal Eddine annonça, lors de la huitième commémoration du décès du Cheikh Hamza El Qadiri en janvier 2025, une transmission explicite de l’héritage spirituel à son fils, Moulay Mounir El Qadiri Boutchich.

Par son départ, le Maroc perd l’un de ses plus éminents savants dans le domaine du soufisme, ainsi qu’une figure majeure de la modernisation des zaouïas et du renouveau de leur rôle éducatif et intellectuel, contribuant à l’extension du rayonnement de la zaouïa Qadiriyya Boutchichiyya au niveau national et international.