Politique

Décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchichi.

Feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du cheikh de la Tariqa Qadirya Boutchichia, Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/08/2025 à 20h14

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle de la disparition du Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, que Dieu l’agrée parmi les fidèles vertueux et l’entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime à l’ensemble des membres de la famille du défunt, à ses admirateurs et aux disciples de la Tariqa Qadirya Boutchichia, au Maroc comme ailleurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à cette grande perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Après avoir rappelé les qualités du défunt, le Roi indique que feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich a consacré sa vie au service de l’Islam, à la promotion de ses préceptes de tolérance et de juste milieu, et à la consécration de ses valeurs spirituelles, soufies et sunnites, dans le cadre de son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, de son loyalisme immuable aux constantes de la Nation et de sa fidélité inébranlable vis-à-vis de l’Institution d’Imarat Al Mouminine.

Suite à cette disparition cruelle, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer le défunt amplement pour ses actions louables au service de la Nation, et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/08/2025 à 20h14
#le Roi Mohammed VI#condoléances#Maroc#Madagh

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Décès du Cheikh Jamal Eddine El Qadiri Boutchich, guide de la zaouïa Qadiriyya Boutchichiyya

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo. Madagh: voici comment la Zaouia Boutchichia a célébré Aïd Al Mawlid

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo. À Berkane, l’absence des adeptes de la Zaouia Boutchichia met à mal l’activité économique de la région

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo. Madagh: voici comment la Zaouia Boutchichia a clôturé les célébrations de Aïd Al-Mawlid

Articles les plus lus

1
Affaire Amir Dz: la justice française émet un mandat d’arrêt international contre un haut «diplomate» algérien
2
Les sept plaies du tourisme
3
Nedjib Sidi Moussa, le scribe servile: aboyeur d’Alger et arnaqueur intellectuel en France
4
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
5
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
6
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
7
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
8
Quand un aveugle attaque le Maroc…
Revues de presse

Voir plus