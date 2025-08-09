Décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle de la disparition du Cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, que Dieu l’agrée parmi les fidèles vertueux et l’entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime à l’ensemble des membres de la famille du défunt, à ses admirateurs et aux disciples de la Tariqa Qadirya Boutchichia, au Maroc comme ailleurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à cette grande perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Après avoir rappelé les qualités du défunt, le Roi indique que feu Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich a consacré sa vie au service de l’Islam, à la promotion de ses préceptes de tolérance et de juste milieu, et à la consécration de ses valeurs spirituelles, soufies et sunnites, dans le cadre de son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite, de son loyalisme immuable aux constantes de la Nation et de sa fidélité inébranlable vis-à-vis de l’Institution d’Imarat Al Mouminine.

Suite à cette disparition cruelle, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer le défunt amplement pour ses actions louables au service de la Nation, et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.