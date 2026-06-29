Vaste mouvement parmi la Gendarmerie royale: plus de 5 000 éléments concernés

Dans un climat de rigueur et de confidentialité, le général de corps d’armée Mohammed Haramou, commandant la Gendarmerie royale, a orchestré, en fin de semaine écoulée, une vaste opération de mobilité interne affectant près de 5 000 sous-officiers. Cette première phase, d’une ampleur significative, a concerné les gradés de garde, adjudants-chefs, adjudants et sergents exerçant au sein des centres territoriaux, des brigades judiciaires et des unités motorisées. Cette restructuration ne s’arrête pas là: dans les semaines à venir, un second mouvement touchera les officiers et officiers supérieurs, en particulier les commandants de compagnie et leurs adjoints régionaux, dont les affectations seront également revues, relaie Al Akhbar de ce mardi 30 juin. Par ailleurs, les sous-officiers rattachés aux services centraux et déconcentrés des diverses commandements régionaux et compagnies, de même que les personnels des services de renseignements généraux et des écoles de formation, ont été inclus dans ce vaste mouvement.

Selon des sources autorisées, le général Haramou et son équipe ont, pour la neuvième année consécutive, veillé à traiter l’ensemble des demandes de mutation avec une exigence et une discrétion rares. Les décisions rendues, jugées dans leur globalité équitables, ont été appréciées par les candidats au déplacement. Ces sources soulignent que plusieurs critères prépondérants ont présidé à l’élaboration de ces affectations: les priorités territoriales, les contraintes sécuritaires, l’évaluation de la rentabilité opérationnelle, le respect rigoureux des engagements militaires, ainsi que l’absence, dans le dossier professionnel de chaque gendarme, de toute faute disciplinaire majeure.

Ces mutations revêtent un caractère particulièrement étendu dans certaines compagnies et centres territoriaux qui, cette année comme l’an passé, avaient été placés sous le feu des projecteurs en raison d’infractions ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, indique Al Akhbar. Cette situation a conduit le haut commandement à procéder à un renouvellement quasi-total de leurs effectifs, soit en les remplaçant intégralement, soit en transférant la moitié de leurs personnels vers les services centraux de Rabat, les casernes militaires ou des zones plus éloignées. Ces mesures, qui revêtent un caractère disciplinaire assumé, font suite à des rapports d’inspection ayant mis en lumière divers manquements, qui ont été soumis à l’appréciation du commandant de la Gendarmerie et des services compétents, en vue de l’adoption de décisions appropriées.