Variole du singe: aucun cas détecté au Maroc depuis de nombreux mois

Aucun cas de contamination à la variole du singe (Mpox) n’a été détecté sur le territoire marocain depuis plusieurs mois, apprend-on, ce samedi 17 août, d’une source autorisée au ministère de la Santé et de la Protection sociale. «Nous suivons de plus près l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle internationale», a affirmé la même source.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, avait tenu, le vendredi 16 août, une réunion avec le comité scientifique de son département, consacrée à l’examen de l’évolution de la situation épidémiologique du Mpox au niveau national et international.

Deux jours plus tôt, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré que cette maladie est une urgence de santé publique de portée internationale. Et selon le dernier rapport du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo (RDC), publié le 15 août, le pays a enregistré 15.664 cas potentiels de Mpox et 548 morts.

L’OMS avait déjà classé la variole du singe urgence de santé publique de portée internationale entre juillet 2022 et mai 2023. Au Maroc, un plan national avait permis de suivre 5 cas jusqu’en mars 2024, dont la majorité s’est avérée médicalement mineure.