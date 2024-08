Variole du singe: Ait Taleb réunit le comité scientifique

Face à l’évolution inquiétante de la propagation de l’épidémie de la variole du singe (Mpox), le gouvernement a décidé de renforcer les mesures préventives. Des mesures à même de lui permettre d’assurer le suivi de la situation épidémiologique et d’en anticiper l’évolution, relève le quotidien Al Akhbar dans son numéro du week-end des 17 et 18 août.

C’est ainsi, explique le quotidien, que le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a tenu, vendredi 16 août, une réunion avec le comité scientifique. Réunion qui a justement été consacrée à l’examen de l’évolution de la situation épidémiologique de la variole du singe (Mpox) au niveau national et international.

Cette réunion, souligne le quotidien, citant un communiqué du département de la Santé et de la Protection sociale, «s’inscrit dans le cadre des mesures proactives et des efforts continus déployés par le Royaume, en exécution des directives royales, pour suivre et évaluer la situation épidémiologique».

D’après le quotidien, il a été procédé, au cours de cette rencontre, à «l’examen et l’évaluation de l’efficacité du système de vigilance et de surveillance épidémiologique adopté dans le Royaume». Lequel système, relève Al Akhbar, «a prouvé son efficacité dans la détection précoce des cas importés et assure une intervention immédiate et efficace».

Lors de cette rencontre, le ministre a mis en avant la nécessité de poursuivre les efforts visant à renforcer ce système, conformément aux recommandations émises par l’Organisation mondiale de la santé.

Dans ce cadre, explique le quotidien toujours en citant le département de la Santé, «le protocole de traitement approuvé pour lutter contre la variole du singe a été examiné. L’accent a été mis sur la nécessité de faire respecter les traitements prescrits et de mettre à disposition les fournitures médicales nécessaires afin de garantir le traitement des cas potentiels selon les normes de sécurité sanitaire les plus élevées».

Le comité scientifique a, en outre, salué le «succès» du protocole de traitement adopté actuellement au Maroc qui a contribué au traitement des cas identifiés sans enregistrer de complications sanitaires graves, indique le quotidien.

Revenant, lui aussi, sur le déroulement de cette réunion du ministre avec le comité scientifique, le quotidien Assabah a mis en avant, également dans son édition du week-end, l’appel du ministère et du comité scientifique à suivre rigoureusement le protocole thérapeutique adopté.

Le quotidien a, de même, évoqué l’importance d’intensifier les efforts de sensibilisation au profit de tous les citoyens à travers des conseils médicaux préventifs nécessaires pour lutter contre la propagation de l’infection. Ce, tout en incitant ces derniers à «faire preuve d’un esprit de responsabilité et de vigilance, à adhérer aux directives sanitaires approuvées et à suivre la situation en consultant les sources d’information officielles».

Assabah a également précisé, citant le ministère de la Santé, qu’alors que la propagation de l’épidémie s’accélère en Afrique et que des cas ont été déclarés hors du continent, le ministère assure un suivi continu. Le niveau de vigilance et de préparation dans le pays est maintenu.