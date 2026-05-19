Vague de chaleur, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Maroc

D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le thermomètre oscillera entre 37 et 42°C les jeudi et vendred.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures variant entre 37 et 42°C concernera, de mercredi à vendredi, les provinces de Ouazzane, Meknès, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounate, Sidi Kacem, Khémisset, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Salah, Khénifra, Settat, Youssoufia, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Béni Mellal, Chichaoua et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud entre 37 et 42°C est attendu, mercredi et jeudi, à Agadir-Ida-Ou-Tanane, Kénitra, Larache, Benslimane, Nouaceur, Berrechid, Essaouira, Safi, Sidi Bennour, Chtouka-Aït Baha, Guelmim, Inzegane-Aït Melloul et Tiznit.

Des températures comprises entre 34 et 38°C sont également prévues dans les provinces de Casablanca, Médiouna, Mohammedia, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, El Jadida et Sidi Ifni, ajoute le bulletin.