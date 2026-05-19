Société

Vague de chaleur, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Maroc

D'après les prévisions de la Direction générale de la météorologie, le thermomètre oscillera entre 37 et 42°C les jeudi et vendred.

Une vague de chaleur et un temps chaud sont prévus, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 34 et 42°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/05/2026 à 13h07

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures variant entre 37 et 42°C concernera, de mercredi à vendredi, les provinces de Ouazzane, Meknès, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounate, Sidi Kacem, Khémisset, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Salah, Khénifra, Settat, Youssoufia, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Béni Mellal, Chichaoua et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud entre 37 et 42°C est attendu, mercredi et jeudi, à Agadir-Ida-Ou-Tanane, Kénitra, Larache, Benslimane, Nouaceur, Berrechid, Essaouira, Safi, Sidi Bennour, Chtouka-Aït Baha, Guelmim, Inzegane-Aït Melloul et Tiznit.

Des températures comprises entre 34 et 38°C sont également prévues dans les provinces de Casablanca, Médiouna, Mohammedia, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, El Jadida et Sidi Ifni, ajoute le bulletin.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/05/2026 à 13h07
#Météo#Vague de chaleur

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