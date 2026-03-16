Société

Universités: des étudiants simulent un procès pédagogique sur la cyberviolence visant les femmes

Ilham Hamdai, professeur universitaire à l'Université Mohammed V et présidente du réseau des cliniques de droit du Maroc. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/03/2026 à 18h08

VidéoÀ Rabat, la clinique de droit de la faculté d’Agdal a organisé la simulation d’un procès consacré aux agressions numériques visant les femmes. L’exercice pédagogique, mené avec des étudiants en master, visait à sensibiliser le public à un phénomène massif malgré l’existence d’un arsenal pénal.

Lors de ce procès simulé pour sensibiliser aux violences numériques contre les femmes, la cour était composée de deux magistrats, dont un substitut du procureur, d’un greffier ainsi que d’un avocat assurant la défense d’un accusé. L’ensemble de ces rôles était tenu par des étudiants titulaires d’un master de droit. L’accusation était sérieuse puisque le prévenu était poursuivi pour la publication, sur les réseaux sociaux, d’un message diffamatoire portant atteinte à la dignité d’une personne.

Ilham Hamdaï, présidente de la clinique de droit relevant de la Faculté de droit et d’économie de Rabat Agdal, a indiqué que la simulation avait été organisée à l’occasion de la journée du 8 mars, en partenariat avec le Conseil de l’Europe. «Nous avons simulé ce procès afin de sensibiliser nos étudiants et la société à la gravité de ce problème», a déclaré cette spécialiste en droit privé, avant de chiffrer «à 1,5 million d’agressions numériques par an contre les femmes».

L’agression numérique désigne tout comportement illégal commis par voie électronique visant à porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la réputation, à la vie privée ou à l’intégrité psychologique d’une personne. Elle englobe plusieurs infractions pénales distinctes, parmi lesquelles: la diffamation en ligne, l’injure publique sur internet, le cyberharcèlement, l’usurpation d’identité numérique ou la diffusion non consentie d’images, de données personnelles ou de correspondances sans consentement.

Pour rappel, la clinique du droit est une structure universitaire où des étudiants en droit, encadrés par des professionnels (avocats, professeurs), fournissent au public des informations et un accompagnement juridique gratuits. Elle concilie pédagogie pratique et engagement citoyen en faveur de l’accès au droit.

Lire aussi : Code de famille: la Clinique de droit émet un avis sur le travail de la femme au foyer

Sur le plan pédagogique, les étudiants y affinent leurs connaissances théoriques en travaillant sur des cas réels: rédaction de fiches juridiques, recherches et analyses. La structure offre également un service gratuit de premier conseil juridique aux personnes en difficulté ou aux associations.

Les thématiques traitées couvrent souvent le droit de la famille, le droit des étrangers (immigration), le droit du travail ou encore les questions liées au logement. Le travail des étudiants est supervisé par des professionnels afin de garantir la fiabilité et la qualité de l’information délivrée.

Au-delà de l’exercice académique, la simulation rappelle que derrière les écrans se jouent des atteintes bien réelles. Former les juristes de demain à ces nouvelles formes de violence constitue, pour l’université comme pour la justice, un enjeu désormais incontournable.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/03/2026 à 18h08
#droit#Justice#Université Mohammed V#Procès#cybercriminalité#Droit des femmes#Sensibilisation#8 mars#Université

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Révision du Code de la famille: la clinique de droit de Rabat contribue au débat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La Clinique de droit de Rabat conforte le débat académique sur la réforme du Code de la famille

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La Clinique de droit de Rabat entend apporter sa contribution dans la réforme du Code de la famille

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Université de Conakry. Les examens à l’épreuve du Ramadan: le double challenge des étudiants

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Maroc se dote de sa première université dédiée à la musique et à la danse

Entreprise

Université privée de Fès: le Code de la famille en débat

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

André Azoulay et Mehdi Bensaid président à Rabat la première rencontre universitaire intitulée «Université, culture et humanités»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nigeria: une grande université irlandaise ouvre un bureau de recrutement d’étudiants africains

Articles les plus lus

1
Barrages: les travaux de construction avancent à grands pas, des délais d’achèvement réduits jusqu’à trois ans
2
Hajar Bouzaidi, première marocaine à briser le plafond de verre de la plongée
3
La passion du Mal
4
Au cœur des oasis de Figuig, la datte «Aziza» incarne un patrimoine vivant
5
Carburants: forte affluence dans les stations-service à Casablanca quelques heures avant la hausse des prix
6
À Tanger, des tombes millénaires sont transformées en dépotoir
7
Congrès, Département d’État, agences fédérales: comment les États-Unis perçoivent (réellement) l’Algérie
8
Carburants: le litre de diesel grimpe de 2 dirhams, ce que vous allez payer dès lundi
Revues de presse

Voir plus