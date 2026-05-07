Une caravane médicale d’envergure à Ouarzazate: plus de 3.500 consultations réalisées

Les équipes médicales et les bénévoles mobilisés lors de la caravane médico-chirurgicale organisée à l’hôpital Bougafer d’Ouarzazate, du 24 au 27 avril 2026, au profit des populations locales.

Une vaste caravane médicale, chirurgicale et dentaire organisée à Ouarzazate du 24 au 27 avril 2026 a permis de réaliser 3.580 consultations et 113 opérations de la cataracte. Portée par plusieurs associations et partenaires institutionnels, cette initiative solidaire visait à améliorer l’accès aux soins des habitants de la province et des douars environnants.

Organisée à l’hôpital Bougafer de Ouarzazate, cette caravane médicale d’envergure a été initiée par l’Interact Club Massignon, en collaboration avec le Rotaract UM6SS, l’Interact Casablanca American School et le Rotary Club Casablanca Oasis.

Cette opération a également bénéficié du soutien de plusieurs partenaires institutionnels, notamment la province de Ouarzazate, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que le Croissant Rouge marocain.

Pendant quatre jours, des professionnels de santé bénévoles et des étudiants mobilisés dans le cadre de cette initiative ont assuré une prise en charge médicale au profit des habitants de la région et des douars avoisinants.

Selon les organisateurs, cette mission humanitaire avait pour objectif de renforcer l’accès aux soins dans une région où les besoins demeurent importants, notamment pour les populations éloignées des structures médicales spécialisées.

Plus de 3.500 consultations et 113 opérations de la cataracte

Le bilan global fait état de 3.580 consultations toutes spécialités confondues. Les organisateurs soulignent que ce chiffre reflète à la fois l’ampleur de la mobilisation et l’importance de la demande en soins médicaux au niveau local.

Dans le volet chirurgical, 113 interventions de la cataracte ont été réalisées au bloc opératoire de l’hôpital Bougafer. Ces opérations ont permis à de nombreux patients de retrouver la vue et d’améliorer leur qualité de vie.

La mission a également accordé une place importante aux soins dentaires. Au total, 1.210 consultations dentaires ont été effectuées, donnant lieu à 930 actes médicaux, notamment des détartrages, des extractions et des soins conservateurs.

Par ailleurs, 2.370 consultations médicales pluridisciplinaires ont été assurées dans plusieurs spécialités, notamment la pédiatrie, la gynécologie, la médecine générale, la cardiologie, la dermatologie, l’ORL, la gastro-entérologie et l’endocrinologie.

L’organisation des consultations s’est déroulée quotidiennement de 08h00 à 17h00 afin de permettre l’accueil des patients venus aussi bien de la ville de Ouarzazate que des douars environnants.

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Le déroulement de la mission s’est articulé autour d’un programme progressif. Lors du premier jour, 32 opérations de la cataracte ont été réalisées. Le deuxième jour a enregistré 50 opérations chirurgicales, 804 consultations pluridisciplinaires ainsi que 400 consultations dentaires, dont 250 actes effectués.

Au troisième jour, les équipes médicales ont réalisé 31 opérations de la cataracte, assuré 1.091 consultations pluridisciplinaires et 580 consultations dentaires, avec 500 actes pratiqués. Le quatrième et dernier jour a permis d’effectuer 475 consultations pluridisciplinaires et 230 consultations dentaires, dont 180 actes médicaux.

Afin d’assurer une prise en charge complète des patients, une pharmacie centrale a été installée sur place pour distribuer gratuitement les médicaments prescrits aux bénéficiaires de cette caravane médicale.

Une coopération entre associations, institutions et bénévoles

Les organisateurs mettent en avant la forte mobilisation collective ayant accompagné cette initiative humanitaire. Cette caravane illustre, selon eux, l’importance de la coopération entre les institutions publiques, les associations humanitaires et les jeunes engagés dans des actions solidaires.

Grâce à la participation des équipes médicales, des bénévoles et des différents partenaires, plusieurs milliers de personnes ont pu bénéficier de soins médicaux et chirurgicaux durant cette opération.

Les initiateurs de cette caravane ont enfin adressé leurs remerciements à l’ensemble des professionnels de santé, des bénévoles et des partenaires institutionnels ayant contribué au succès de cette mission menée au service des populations de la région de Ouarzazate.