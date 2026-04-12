Société

Un vol Paris-Rabat d’Air France fait demi-tour après une alerte en cabine

Un Airbus A220-300 d'Air France.

Un Airbus A220-300 d'Air France.. AFP or licensors

Vendredi 10 avril, le vol AF1358 d’Air France reliant Paris à Rabat a été contraint de faire demi-tour peu après son décollage de Roissy-Charles-de-Gaulle, à la suite d’une odeur suspecte détectée en cabine. L’appareil a atterri sans incident à Paris, où les passagers ont été pris en charge.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 09h32

Ce qui devait être un trajet classique entre Paris et Rabat s’est transformé en vol écourté pour les passagers du vol AF1358 d’Air France, vendredi 10 avril, au départ de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. L’Airbus A220-300 a décollé à 21h03 en direction de la capitale. À bord, les voyageurs ne se doutaient pas que leur traversée de la Méditerranée serait interrompue moins d’une heure plus tard.

Peu après le décollage, alors que l’appareil survolait le sud de Tours, l’équipage a déclenché une procédure d’urgence en plein vol. D’après les données du site spécialisé Flightaware, repris par Actu Paris, un code d’urgence a été émis, suivi d’un demi-tour brusque de l’avion en direction de Paris.

Lire aussi : Bouknadel: un avion léger atterrit en urgence, sans faire de blessé

La décision de revenir à l’aéroport de départ a été prise environ 30 minutes après le décollage. En cause, «une odeur âcre ressentie en cabine», a confirmé Air France. Dans un communiqué, la compagnie aérienne précise que cette décision a été prise «conformément aux procédures du constructeur, aux consignes de la compagnie et en application du principe de précaution». L’avion a finalement atterri à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à 22h06, sans autre incident signalé.

À l’arrivée, les passagers ont été pris en charge par les équipes d’Air France.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 09h32
#Air France#Aérien#Paris-Rabat

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