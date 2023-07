Un trésor caché: Azilal, paradis du miel

De Chorfa à Rfala, Azilal dévoile un tableau en perpétuel mouvement, où les abeilles bourdonnent et les ruches parsèment le paysage. Cette toile vivante est bien plus qu’un spectacle pour les sens: elle incarne la résilience et le dévouement d’une profession ancestrale.

L’apiculture est une tradition transmise de génération en génération, offrant aux familles de la région non seulement un moyen de subsistance, mais aussi une fierté culturelle. Il est difficile d’imaginer qu’une créature aussi petite que l’abeille puisse avoir un impact aussi important sur la vie et l’économie d’une région entière. Pourtant, dans les localités pittoresques d’Azilal, c’est une évidence.

Selon les vendeurs de miel rencontrés par Le360, les abeilles d’Azilal sont de véritables alchimistes, transformant la flore riche et diversifiée de la région en un miel d’une qualité exceptionnelle, dont le prix varie entre 150 et 400 dirhams le litre. Butinant le nectar des euphorbes, du thym et du genévrier, elles infusent au miel d’Azilal une signature gustative singulière.

Les apiculteurs de la région ne sont pas seulement des producteurs de miel, ils sont aussi les gardiens de la biodiversité et les témoins privilégiés des changements climatiques. Certains, comme ce vendeur, se font l’écho d’un phénomène inquiétant: «On sent que les abeilles sont fatiguées. Elles sont de moins en moins présentes.»

La sécheresse a en effet impacté la croissance de certaines plantes, ce qui a eu des répercussions sur la production de miel. Néanmoins, malgré ces défis, Azilal continue de produire des miels de grande qualité, connus et appréciés dans tout le Maroc pour leur goût original et fort.

Les apiculteurs d’Azilal disent aspirer à une plus grande reconnaissance de leur travail acharné et la qualité exceptionnelle du miel qu’ils produisent. Dans ce sens, beaucoup d’entre eux rêvent de se rassembler en coopérative. Mais en attendant, ils continuent de produire leur or liquide avec fierté, perpétuant une tradition ancienne qui fait de cette localité un véritable trésor caché de l’Atlas.