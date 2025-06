Un substitut du procureur poursuivi pour intelligence avec l’étranger: les dessous d’un scandale

Un substitut du procureur général du Roi près la cour d’appel de Fès a comparu, hier jeudi, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, dans le cadre du privilège de juridiction, afin d’être entendu sur plusieurs accusations, notamment celle d’intelligence avec l’étranger et de transmission d’informations au propriétaire d’un site web basé en Italie. Ce dernier aurait utilisé ces informations pour diffamer et faire chanter des responsables judiciaires et sécuritaires, indique le quotidien Assabah qui donne les détails de l’affaire dans son édition du vendredi 13 juin.

Une expertise menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a en effet confirmé qu’il faisait partie des personnes qui fournissaient des informations au propriétaire du site domicilié à l’étranger, visant des personnalités publiques, judiciaires et sécuritaires à des fins de diffamation et de chantage, lit-on.

La BNPJ avait déjà entamé une enquête sur une affaire de chantage et de diffamation visant de hauts responsables et des personnalités publiques. Le principal accusé est un migrant, propriétaire d’un site web, actuellement détenu dans une prison italienne.

L’enquête a révélé, après audition de plusieurs suspects, que le substitut du procureur général de Fès faisait partie de ceux qui lui transmettaient des données sur des responsables marocains, dans le but de les cibler et de porter atteinte à leur réputation.

L’élément clé est une expertise technique menée sur plusieurs messages anonymes reçus par le propriétaire du site, dont l’un d’eux a été rédigé à la main. Il a été établi qu’il s’agissait de l’écriture du magistrat, ce qui constitue une preuve tangible de contact entre les deux parties.

En plus de l’accusation d’intelligence avec l’étranger, le magistrat est également poursuivi pour corruption dans des affaires judiciaires. Ces accusations sont basées sur une vidéo dans laquelle il apparaît dans un état anormal, reconnaissant avoir reçu des pots-de-vin et accusant d’autres juges de corruption dans diverses affaires.

Selon des sources citées par le quotidien, la vidéo aurait été filmée à son insu, vraisemblablement dans un but de vengeance. L’auteur présumé de cette vidéo serait un ancien proche, propriétaire de bars et de boîtes de nuit, avec qui le magistrat entretenait autrefois une relation étroite. Ils partageaient régulièrement des soirées festives à Fès ou dans une ville touristique du nord du Maroc. Il est probable que cet ami ait profité d’une de ces soirées, alors que le magistrat était en état d’ébriété, pour le filmer à son insu.