Un Norvégien se défenestre du 6ème étage d’un hôtel à Tanger

Un ressortissant norvégien est décédé, après s’être jeté du sixième étage de son hôtel situé près de la gare ferroviaire de Tanger. Afin d’élucider les circonstances du drame, les autorités locales ont diligenté une enquête sous la supervision du parquet compétent.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le concerné se serait suicidé en se jetant de l’une des fenêtres de sa chambre au sixième étage de l’hôtel, ce qui aurait causé sa mort sur le coup. Son corps a été transféré à la morgue de l’hôpital régional Mohammed V de Tanger.

Lire aussi : Prisons: suicide d’un détenu pour terrorisme dans le centre pénitentiaire de Larache

L’incident a semé la panique parmi les passants ainsi que chez les clients de l’hôtel, qui accueillait un certain nombre de touristes marocains et étrangers pour célébrer le Nouvel An.