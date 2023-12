Casablanca: un MRE tue sa mère et son épouse et rate son suicide

La rue Zineb Ishak, située dans le quartier Hay Mohammadi à Casablanca, a été, jeudi, le théâtre d’un véritable carnage familial. Un Marocain émigré au Brésil, âgé de 42 ans, et qui vient de s’installer dans le quartier avec sa mère et son épouse, a décidé de mettre fin à ses jours.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte cet horrible fait divers dans son édition du week-end des 2 et 3 décembre, «le quadragénaire, qui a regagné le Maroc il y a quatre mois, aurait froidement tué sa mère et son épouse à coups de couteau». Et de préciser que «le drame a été découvert par le frère de l’épouse qui s’est rendu au domicile après plusieurs appels téléphoniques sans réponse à sa sœur».

C’est ainsi, explique le quotidien, que les éléments de la police judiciaire du district d’Aîn Sebaâ ont été alertés. Dès leur arrivée sur les lieux, indiquent les sources du quotidien, «l’auteur de cet horrible crime a tenté de se suicider, en se jetant par la fenêtre de son appartement». Mais la chute n’a pas été mortelle, fait remarquer le quotidien.

«Tombé sur une voiture qui était garée dans la zone, et qui a amorti le choc, l’auteur du crime a été immédiatement transporté aux urgences de l’hôpital sous haute surveillance pour subir les soins nécessaires, avant d’être soumis à un interrogatoire».

Les corps des victimes, poursuit le quotidien, ont été transportés à la morgue locale pour être soumis à une autopsie dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités compétentes.