Société

Un Franco-Sénégalais recherché pour enlèvement arrêté à Marrakech

Une arrestation effectuée par des éléments de la Sûreté nationale. (Photo d'illustration)

Un Franco-Sénégalais, soupçonné d’enlèvement aux Pays-Bas, a été arrêté à Marrakech samedi. Il est visé par un mandat d’arrêt international.

Par La Rédaction
Le 04/07/2026 à 16h45

Les éléments de la préfecture de police de Marrakech ont arrêté, ce samedi 4 juillet, un ressortissant français d’origine sénégalaise âgé de 38 ans.

La vérification des données du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) a confirmé qu’il est recherché internationalement en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de La Haye.

Lire aussi : Interpol: comment une notice rouge peut déjouer les tentatives de fuite des criminels

Selon les informations disponibles, la personne arrêtée est soupçonnée de participation à une affaire impliquant l’enlèvement et l’atteinte à la sécurité et aux libertés des personnes sous menace et violence. Ces actes criminels auraient été commis à Zeist aux Pays-Bas.

Le suspect a été soumis aux procédures d’extradition en exécution des instructions du parquet compétent. Le Bureau central national relevant de la Direction générale de la sûreté nationale a été chargé d’informer son homologue aux Pays-Bas de son arrestation en vue de la procédure d’extradition.

Par La Rédaction
Le 04/07/2026 à 16h45
#DGSN#Interpol#Enlèvement

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