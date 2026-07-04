Un Franco-Sénégalais recherché pour enlèvement arrêté à Marrakech

Une arrestation effectuée par des éléments de la Sûreté nationale. (Photo d'illustration)

Les éléments de la préfecture de police de Marrakech ont arrêté, ce samedi 4 juillet, un ressortissant français d’origine sénégalaise âgé de 38 ans.

La vérification des données du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) a confirmé qu’il est recherché internationalement en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de La Haye.

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Selon les informations disponibles, la personne arrêtée est soupçonnée de participation à une affaire impliquant l’enlèvement et l’atteinte à la sécurité et aux libertés des personnes sous menace et violence. Ces actes criminels auraient été commis à Zeist aux Pays-Bas.

Le suspect a été soumis aux procédures d’extradition en exécution des instructions du parquet compétent. Le Bureau central national relevant de la Direction générale de la sûreté nationale a été chargé d’informer son homologue aux Pays-Bas de son arrestation en vue de la procédure d’extradition.