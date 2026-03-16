Un consulat mobile au service des Marocains du Jura

Le Consulat général du Maroc à Dijon a déployé samedi 14 mars un consulat mobile dans le département du Jura.

Dans un souci de proximité et d’efficacité, le Consulat général du Maroc à Dijon a mis en place un consulat mobile à Saint-Claude, le samedi 14 mars. Cette action, qui s’inscrit dans la vision du roi Mohammed VI, a pour objectif de simplifier les démarches administratives et de renforcer le lien avec la communauté marocaine, en particulier dans le département du Jura.

Cette initiative a permis aux membres de la communauté de récupérer leurs cartes nationales d’identité électroniques, leurs passeports et leurs actes adoulaires. Ils ont également reçu des explications sur l’utilisation du système de prise de rendez-vous en ligne, ainsi que sur diverses questions administratives, sociales et notariales.

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«Il s’agit de renforcer les actions de proximité et de communication avec les Marocains du monde, à travers l’amélioration des prestations aux ressortissants marocains établis dans des régions lointaines», déclare Bouchta Jaya, président de l’association culturelle de Saint-Claude qui a participé à l’organisation de cette initiative.

Tout en se félicitant du bon déroulement de ce consulat mobile dans le département du Jura, le président a souligné l’importance de multiplier les initiatives similaires en France, pays d’accueil de l’une des communautés marocaines les plus dynamiques à l’étranger.

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Cette opération a également été l’occasion de tenir des rencontres avec les représentants du tissu associatif marocain du département, axées sur les initiatives à entreprendre afin de répondre aux sollicitations des ressortissants marocains. Elle intervient dans le prolongement des deux journées portes ouvertes organisées par le Consulat général à Dijon, le 31 janvier et le 7 mars 2026, dans le cadre de la mobilisation continue des services consulaires en faveur de la diaspora marocaine.