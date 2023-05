Espagne: un consulat mobile au profit des Marocains de Lorca

Cette action s’inscrit en droite ligne avec la politique de proximité et de rapprochement de l’administration avec les Marocains du monde, conformément aux directives du roi Mohammed VI tendant à servir dans les meilleures conditions les expatriés marocains, indique, dimanche, un communiqué de la représentation consulaire marocaine à Murcie.

Cette initiative, saluée par l’ensemble des Marocains établis à Lorca et les régions avoisinantes, a évité à plus de 300 ressortissants marocains les désagréments du déplacement jusqu’à Murcie et leur a permis d’accéder à un éventail de prestations consulaires.

Le consulat mobile a assuré des prestations consulaires et des formalités administratives liées, notamment, à la délivrance de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) et du passeport biométrique, ainsi qu’aux modalités de prise de rendez-vous en ligne.

Dans ce sens, l’équipe du consulat général du Maroc à Murcie a accordé une attention particulière à l’aspect social en traitant des préoccupations et des problèmes auxquels sont confrontés les membres de la communauté marocaine afin de leur proposer des solutions appropriées en coordination avec les instances concernées.

A cette occasion, la consule générale du Maroc à Murcie, Sanaa Merouah, a tenu des rencontres avec des responsables locaux de Lorca pour examiner la situation des Marocains installés dans la région, leurs préoccupations, leurs perspectives et le niveau de leur intégration. Les différents aspects liés au raffermissement de la coopération avec les autorités locales et la mise en œuvre des projets portés par les ressortissants marocains résidant dans la région ont été également débattus lors de ces rencontres.