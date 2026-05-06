Société

Trophées Marocains du monde: la 8ème édition réunira 18 nominés à Marrakech

Les lauréats de la 7ème édition des Trophées Marocains du monde.

Marrakech accueille le 9 mai la 8ème édition des Trophées Marocains du monde (TMM), rendez-vous annuel dédié aux figures de la diaspora qui s’imposent à l’international. Dix-huit nominés, six catégories, un jury présidé par Najat Vallaud-Belkacem et cette année, un hommage au neurobiologiste Aziz Moqrich, double lauréat en 2025.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 11h31

Depuis 2017, les Trophées Marocains du monde (TMM) ont imposé un positionnement clair dans le paysage événementiel marocain: traiter la diaspora comme un acteur à part entière. La 8ème édition, organisée par la Fondation des TMM, se tiendra le 9 mai à Marrakech, au lendemain du Forum économique des Marocains du monde, dans une logique de continuité entre réflexion économique et reconnaissance des parcours.

Dix-huit nominés issus de plusieurs continents seront en lice dans six catégories: politique, art et culture, monde de l’entreprise, recherche scientifique, vie associative et sport. Des profils construits hors des frontières, mais inscrits dans une relation active avec le Maroc, que ce soit par la circulation de compétences, le portage de projets ou le rayonnement du Royaume à l’étranger.

Lire aussi : Trophées Marocains du Monde 2024: et les gagnants sont...

Le jury, présidé par l’ancienne ministre française et militante des droits humains Najat Vallaud-Belkacem, réunit des personnalités marocaines et internationales reconnues dans leurs domaines respectifs.

Cette édition réservera une distinction particulière à Aziz Moqrich, neurobiologiste de renommée internationale dont les travaux portent sur les mécanismes moléculaires de la douleur. En décembre 2025, il a reçu le Prix Axel Kahn dans la catégorie de Recherche fondamentale, salué pour sa contribution au développement de traitements contre la douleur aiguë et chronique. Le même mois, le Centre national de la recherche scientifique lui décernait sa médaille de l’Innovation pour ces mêmes recherches, une double consécration scientifique qui justifie pleinement l’hommage des TMM.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 11h31
#Marocains du Monde#Maroc#Marrakech#nomination#Trophée

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