Marocains du monde: le cycle des rencontres de la Fondation TMM fait escale à Bordeaux

Cette étape bordelaise met à l’honneur la région Nouvelle Aquitaine, connue pour ses liens historiques, culturels et économiques forts avec le Maroc, souligne la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM) dans un communiqué.

Acteurs institutionnels, experts, élus, entrepreneurs et marocains de l’étranger échangeront autour de thématiques majeures liées au nouvel environnement économique et aux mesures d’accompagnement et de financement à destination des Marocains du Monde souhaitant investir ou initier des projets dans leur pays d’origine.

Il sera également question des dynamiques de coopération décentralisée entre collectivités marocaines et françaises avec un focus sur les partenariats en Nouvelle Aquitaine.

Cette rencontre, organisée avec le soutien de partenaires publics et privés marocains et avec la coordination du Consulat Général du Royaume du Maroc à Bordeaux, s’inscrit dans une série de rencontres initiées par la Fondation TMM à travers plusieurs destinations à travers le monde pour éclairer et débattre avec les membres de la communauté marocaine autour de projets structurants à destination de leur pays d’origine.