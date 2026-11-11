Transport routier: nouvelle tranche de soutien pour la première quinzaine de novembre

Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique indique que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement continu des professionnels du secteur du transport routier de personnes et de marchandises, ainsi que dans le sillage des mesures gouvernementales destinées à atténuer les répercussions de la hausse persistante des cours des produits pétroliers.

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Cette opération intervient également dans le cadre de la poursuite du soutien exceptionnel octroyé aux professionnels du transport routier «afin de contribuer à alléger les effets de l’augmentation des prix des carburants», ajoute la même source.