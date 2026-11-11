Société

Transport routier: nouvelle tranche de soutien pour la première quinzaine de novembre

Une entreprise de transport.

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, au titre de la période allant du 1er au 15 novembre.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 19h55

Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique indique que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement continu des professionnels du secteur du transport routier de personnes et de marchandises, ainsi que dans le sillage des mesures gouvernementales destinées à atténuer les répercussions de la hausse persistante des cours des produits pétroliers.

Lire aussi : Aide aux transporteurs: une nouvelle tranche avec un montant revalorisé

Cette opération intervient également dans le cadre de la poursuite du soutien exceptionnel octroyé aux professionnels du transport routier «afin de contribuer à alléger les effets de l’augmentation des prix des carburants», ajoute la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/11/2026 à 19h55
#transport routier#Ministère du transport et de la logistique#Aide au transporteurs

LEs contenus liés

Société

Aide aux transporteurs: une nouvelle tranche avec un montant revalorisé

Economie

Aide aux transporteurs: du «3 dirhams par litre» au statu quo, un rétropédalage qui ne dit pas son nom

Politique

Prix du gaz butane et de l’électricité inchangés, aide aux transporteurs : le gouvernement déploie son arsenal face à la crise énergétique

Politique

Aide aux transporteurs: une décision qui divise la majorité

Articles les plus lus

1
Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait
2
OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance
3
Odeurs nauséabondes à Casablanca: l’ANP face à ses responsabilités
4
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
5
Quatre ans de prison pour l’ancien président de la Mutuelle des fonctionnaires, Abdelmoula Abdelmoumni
6
Sahara: le Polisario décrète une «mobilisation générale»… de papier
7
Incendies, sécheresse, eau polluée: le Maroc, coupable de service du régime algérien
8
«Acabeuh, Acabeuh…» ou la bêtise de la foule
Revues de presse

Voir plus