«Tramdine»: une rixe entre deux frères se termine en salle de réanimation

Mardi dernier, dans la ville de Soualem, un homme qui a agressé à l’arme blanche son frère a été arrêté par les éléments de la gendarmerie royale. (Photo d'illustration)

Revue de presseMardi dernier, la ville de Soualem a été secouée, quelques minutes seulement avant la rupture du jeûne, par une rixe sanglante entre deux frères. Suite à un désaccord banal, ils en sont venus aux mains, avant que l’un d’eux ne se serve d’une arme blanche pour asséner plusieurs coups à l’autre au niveau de la tête. Évacué immédiatement aux urgences, ce dernier a été admis en soins intensifs dans les services de réanimation de l’hôpital local. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Le360
Le 05/03/2026 à 21h04

Même entre frères, le «tramdine», cette montée d’adrénaline passagère causée par la continence diurne durant le mois de Ramadan, peut avoir des effets plus ou moins dramatiques. La preuve par ce fait divers que rapporte le quotidien arabophone Assabah du vendredi 6 mars. Il s’agit d’un désaccord lors d’une discussion entre deux frères qui a vite dégénéré en rixe violente ayant failli causer mort d’homme.

Mardi dernier, à Soualem, et à quelques minutes seulement du ftour, deux frères en sont venus aux mains, car l’un d’eux n’a pas apprécié les remarques que lui faisait l’autre et qui n’avaient apparemment rien de méchant. «Sauf que ces propos ont sorti le destinataire de ses gonds, surtout qu’il est déjà connu dans toute la région pour son agressivité», précise Assabah. Il aurait même un casier judiciaire assez garni suite à des poursuites pour divers actes de violence.

Énervé par les remarques de son frère, il aurait cédé à une subite hystérie, en engageant d’abord un échange de coups avec son frère, avant de sortir une arme blanche qu’il portait sur lui et d’asséner plusieurs coups à la tête de son frère, lui causant de graves blessures. Ce dernier est tombé inconscient, gisant dans une mare de sang. Cette scène a créé une vive panique et rameuté tous les voisins. La victime a été immédiatement transportée vers les urgences, avant d’être admise, au vu de son état critique, en soins intensifs dans les services de réanimation de l’hôpital local.

Informée de cet acte criminel, la brigade locale de la gendarmerie royale a immédiatement dépêché nombre de ses éléments sur les lieux, où ils ont procédé à l’arrestation de l’agresseur. Ce dernier a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, menée sous la supervision du parquet général, en attendant de le déférer devant le procureur du roi près la cour d’appel de Settat.

