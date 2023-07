Tout savoir sur l’École royale interarmées d’administration de Marrakech

Lors de la cérémonie organisée au siège de l’État-major général des Forces armées royales (FAR), à l’occasion du 67ème anniversaire de la création des FAR, le 14 mai 2023.

L’École royale interarmées d’administration (ERIA) se profile comme un nouveau pivot dans le paysage de l’enseignement militaire supérieur. Le décret détaillant son organisation a été publié au Bulletin officiel du 26 juin. Une série de programmes de formation pointus et continus y seront offerts, sous la houlette d’un intendant militaire de haut grade et d’une équipe pédagogique d’experts marocains et étrangers.

L’ERIA se consacre à la formation des lauréats des différents établissements de formation relevant des Forces armées royales, du personnel de l’Administration de la défense nationale, ainsi que des officiers militaires de pays étrangers, apprend-on du décret n°2.23.05 relatif à l’organisation de l’École royale interarmées d’administration.

Outre cette mission principale, l’ERIA assume également plusieurs autres rôles essentiels sur les instructions du commandement de l’Etat-major général des Forces armées royales. Ces rôles incluent à la fois la contribution à diverses études ou recherches liées à l’administration et aux finances, la fourniture de conseils et la réalisation de travaux d’expertise sur divers aspects de la gestion.

La formation à l’ERIA comprend un cycle préparatoire, un cycle de formation en administration, finance et approvisionnement militaire, ainsi que des cours de formation continue. L’accès à ces programmes est conditionné à la détention d’une licence en sciences juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un diplôme équivalent. Les candidats devront également réussir l’examen d’entrée après avoir accompli le cours préparatoire.

Deux ans de formation

La direction de l’école est confiée à un intendant militaire de grade supérieur, nommé par décision du chef de l’État-major général des Forces armées royales. L’équipe pédagogique de l’école comprend des enseignants-chercheurs, des intendants militaires ainsi que des experts, marocains et étrangers. La durée de la formation est de deux ans, au bout desquels les lauréats obtiendront le diplôme de master en administration et finances, ainsi que celui d’intendant militaire.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait présidé, le 19 mai dernier, un Conseil des ministres consacré à l’approbation de plusieurs projets de décrets, notamment celui relatif à l’organisation de l’ERIA, une école qui illustre l’engagement continu du Maroc à développer des compétences administratives et financières de haut niveau au sein de ses forces armées et au-delà.