Torturé, tué et encastré dans un mur: le récit de l’effroyable meurtre d’un père assassiné par ses proches à Tanger

Le juge d’instruction de la Cour d’appel a ordonné hier soir l’incarcération de six membres d’une même famille aux prisons locales d’Asilah et de Tanger. La mère et ses cinq enfants sont accusés d’un crime effroyable: le meurtre du père, dont le corps a été retrouvé littéralement à l’intérieur d’un mur de leur domicile.

Selon des sources concordantes, les accusés ont comparu vers 22h30 dimanche soir devant le parquet de Tanger, puis devant le juge d’instruction, après la fin de l’enquête menée par la police judiciaire de la ville suite à leur arrestation jeudi dernier. Les six mis en cause sont poursuivis pour torture physique ayant entraîné la mort, participation et non-dénonciation d’un crime et trafic de drogue.

Comme rapporté précédemment par Le360, tout a commencé par une enquête de routine sur un trafic de stupéfiants. Le fils aîné, aux antécédents judiciaires, déjà connu des services de police, avait été interpellé avec sa mère et ses frères et sœurs en possession d’une grande quantité de drogue. Au fil des interrogatoires, qui ont duré près de 7 heures, une question simple, mais percutante, est venue bouleverser l’affaire: «Où est votre père?» Les réponses évasives, voire contradictoires des suspects ont éveillé les soupçons des enquêteurs.

Car il ne s’agissait pas d’une simple affaire de disparition. La vérité est bien plus sombre. Selon les premières investigations, tout aurait commencé par des tensions familiales exacerbées par les activités criminelles du fils aîné, impliqué dans des trafics de drogue, et de prétendus exercices de sorcellerie de la mère.

Excédé par les agissements des deux, le père était devenu une menace pour eux, puis une cible. Une nuit, la situation dégénère: la mère et le fils aîné s’en prennent violemment au chef de famille, en présence du reste de la petite famille. Ses protestations et ses cris de douleur résonnent dans l’appartement, mais personne ne vient à son secours.

Une partie du mystère (enfin) résolue...

Le corps de la victime, qui a été torturée et brutalement assassinée, a été transporté par le fils aîné, avec l’aide de sa mère, dans une voiture, caché parmi des meubles jusqu’à leur appartement à Tanja Balia, où il a été muré dans le ciment. C’est ainsi que la victime, un épicier respecté et apprécié de ses voisins, avait soudainement disparu, laissant derrière lui une famille en apparence éplorée, dont les explications étaient toutefois de plus en plus confuses.

Pendant six ans, la famille a maintenu une façade de normalité. Aux voisins curieux, ils racontaient que le père était quitté le domicile familial, lassé par les activités illicites de son fils. Parfois, ils inventaient même des histoires de crimes commis dans son village natal pour justifier son absence prolongée. Les questions persistaient, mais les réponses restaient floues et insuffisantes pour éloigner les soupçons. Tout a basculé lorsque la famille a été arrêtée en flagrant délit de possession de drogues. Affaire à suivre...