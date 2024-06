Tanger: découverte d’un cadavre encastré dans un mur, la famille serait derrière le meurtre, les voisins sous le choc

Tanger a été secouée hier, samedi 1er juin 2024, par la découverte d’un crime crapuleux, après que les services de sécurité de la ville ont annoncé la découverte du corps d’une personne décédée dans des circonstances mystérieuses en 2018, retrouvé dans un mur de son appartement situé dans le quartier Tanja El Balia.

Le crime, visiblement commis par la propre famille de la victime, a provoqué une forte onde de choc parmi les habitants de l’immeuble où se trouve l’appartement, dans lequel le corps de la victime, un quinquagénaire, avait été enterré. Il y vivait avec les membres de sa famille, qui ont été arrêtés par la brigade de la police judiciaire de Tanger. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.

Selon les premières informations de l’enquête, la découverte du corps de l’homme a été faite purement par hasard lors de l’enquête préliminaire menée avec sa femme et ses quatre enfants, qui ont été arrêtés pour une affaire de possession et de trafic de drogues et de substances psychotropes. De forts soupçons avaient été soulevés quant à la disparition du mari dans des circonstances suspectes et sur les supposés motifs criminels qui entourent l’affaire.

Après une perquisition plus poussée dans le domicile familial, et la destruction d’un mur dont la construction bâclée a paru suspecte à la police, le cadavre du père de famille a été retrouvé et extrait du béton derrière lequel il se trouvait depuis six ans.

Lire aussi : Tanger: un trafic de stupéfiants conduit la police à la découverte d’un cadavre encastré dans un mur

Selon les services de sécurité, le corps de la victime, qui était en état de décomposition avancée, a été déposé à la morgue pour une autopsie visant à déterminer la cause du décès et à révéler les véritables circonstances de la mort. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de comprendre les circonstances entourant cette affaire.

Les voisins, abasourdis par cette nouvelle n’en reviennent toujours pas. Ils disent se souvenir d’une famille ordinaire, connue et respectée dans le quartier de Tanja El Balia. Leur bonne réputation rend leur arrestation encore plus mystérieuse, car personne ne se doutait de quelque chose dans leur entourage.