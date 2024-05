Tanger: arrestation du présumé auteurs du meurtre d’une jeune femme

Les services de la gendarmerie royale ont procédé vendredi à l’arrestation d’un homme, la vingtaine, présumé auteur de l’assassinat d’une jeune femme dont le corps calciné a été trouvé dans un terrain vague dans la commune de Gzenaya au Sud de Tanger.

Mardi dernier, le corps inanimé et sauvagement mutilé et calciné a été trouvé dans une valise de voyage dans un terrain vague dans le périmètre de cette commune, rappelle le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 27 mai.

Vendredi dernier, une brigade spéciale de la gendarmerie royale a fait irruption dans un appartement dans une résidence sise au quartier Nejma situé au centre de Tanger, pour procéder à l’arrestation du jeune homme ainsi que du concierge de l’immeuble.

Les services de la PJ relevant de la gendarmerie ont pu ainsi boucler une bonne partie de leur enquête. C’est une voiture abandonnée qui aurait servi à transporter le corps de la jeune femme qui a conduit les enquêteurs au jeune homme, originaire de Tétouan, présenté comme auteurs de ce crime, souligne le quotidien.

L’intervention de l’équipe technique et scientifique a facilité le travail au reste du service de la PJ. Le relevé des empreintes sur le véhicule, l’analyse du contenu des derniers appels de la victime ainsi qu’une enquête élargie à son entourage immédiat ont conduit directement au coupable présumé.

Après ces premières recherches, il s’est avéré que la voiture appartient en réalité à la mère de la victime. Et c’est dans laquelle cette dernière s’est déplacée pour se rendre à l’appartement où habite le jeune homme dans le quartier Nejma. Un quartier, précise le quotidien, connu pour ses appartements meublés de location à courte durée et qui sont souvent utilisés comme lieu de débouche et sont généralement loués en noir souvent par l’intermédiaire des concierges des immeubles du quartier.

Le quotidien précise aussi que ce sont des passants qui intrigués par les traces du feu et ont voulu en savoir plus qui ont découvert le corps et alerté immédiatement les services de la gendarmerie.

A leur arrivée sur place, ces derniers ont bouclé le périmètre et tenté d’identifier la victime. Ce qui n’a pu être possible qu’après le prélèvement des tissus sur le corps pour procéder à une analyse ADN dans les laboratoires des services scientifiques et techniques, en coordination avec les services de la préfecture de police de Tanger.

Après l’identification de la victime, les enquêteurs ont commencé leur enquête.