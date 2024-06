Tanger: un trafic de stupéfiants conduit la police à la découverte d’un cadavre encastré dans un mur

Des véhicules de la sûreté nationale et de la police technique et scientifique.

À Tanger, une arrestation en flagrant délit de trafic de stupéfiants a fini par conduire les éléments de la police à une découverte autrement plus macabre. Ce samedi 1er juin, en milieu de journée, ces derniers ont en effet retrouvé le cadavre d’un homme disparu depuis plus de six ans encastré dans un mur de son propre domicile à Tanja El Balia.

La terrible découverte a été faite presque par hasard, puisque les policiers enquêtaient à l’origine sur une affaire de drogue, relativement banale, impliquant l’épouse du défunt et quatre de ses enfants, arrêtés en possession de 4.331 comprimés d’ecstasy, ainsi que 290 grammes d’héroïne, de la cocaïne et quelque 52 bouteilles de gaz anesthésiant, excusez du peu!

#مكافحة_ترويج_المخدرات

طنجة.. توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج 4331 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و290 غراما من الهيروين و52 عبوة من غاز يستعمل في التخدير وعدة جرعات من مخدر الكوكايين. pic.twitter.com/y5dCPganOC — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 30, 2024

En creusant dans leur passé et en multipliant les questions durant leur interrogatoire, les soupçons des enquêteurs ont été éveillés par les réponses évasives des membres de la famille, surtout celles concernant les circonstances de la disparition inexpliquée du chef de foyer, il y a plus de six années.

De quoi mettre la puce à l’oreille des policiers, qui ont alors décidé d’approfondir leurs investigations et d’effectuer une perquisition plus poussée dans le domicile familial. La suite est digne du scénario des plus violents thrillers hollywoodien.

En examinant un mur dont la construction semblait aussi bâclée qu’incongrue, les limiers entreprirent de le démolir. Et c’est là qu’ils mirent au jour, encastré entre les briques et le béton, un cadavre humain dans un état avancé de décomposition. C’était justement celui du père qui, en réalité, n’avait jamais disparu de manière inexpliquée, comme le prétendaient les membres de sa famille, ni même quitté son domicile.

Lire aussi : Tanger: arrestation du présumé auteurs du meurtre d’une jeune femme

Le cadavre a été envoyé à la morgue, pour faire l’objet d’une autopsie qui devrait permettre de déterminer les causes et les circonstances exactes de la mort. Entre-temps, sa veuve et ses enfants ont été mis en détention, faisant l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour qu’ils répondent de leurs actes et expliquent ce qui s’est réellement passé ce jour fatidique.

Les voisins, abasourdis par ces révélations, disent se remémorer une famille comme les autres, connue et respectée de tous dans le quartier de Tanja Balia. Leur réputation impeccable, comme le mur de leur maison, cachait visiblement de sombres secrets, dont l’exhumation par l’enquête policière ne fait que commencer.