Temps chaud jusqu’à samedi, puis baisse progressive du mercure

Les températures vont connaître une évolution à la hausse dans plusieurs régions au cours des prochains jours.

Lundi, le temps sera relativement chaud dans l’Oriental, la vallée de la Moulouya, la région de Saïss, les plaines de Tadla et le Sud-Est, ainsi qu’à l’intérieur des provinces du Sud.

Des nuages bas et du brouillard continueront de se former le matin et la nuit sur les côtes atlantiques. Des vents relativement forts souffleront sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec des soulèvements locaux de poussière. Les températures maximales connaîtront une légère hausse ou resteront quasiment stables dans la majeure partie du Royaume.

Mardi, nouvelle hausse du mercure

Le temps sera chaud de manière relative dans l’Oriental, la vallée de la Moulouya, la région de Saïss, les plaines situées à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur de la région de Souss et le Sud-Est, ainsi qu’à l’intérieur des provinces du Sud.

Des nuages bas et du brouillard local se formeront sur les côtes et les plaines atlantiques le matin et la nuit, avec des chutes de pluies fines possibles dans certaines régions. Le ciel sera peu nuageux à parfois nuageux sur les hauteurs de l’Atlas.

Des rafales de vent relativement fortes toucheront l’Atlas, la région orientale, le Sud-Est et les côtes sud, avec des soulèvements locaux de poussière. Les températures maximales seront en hausse dans la majeure partie des régions du Royaume.

Du mercredi au samedi, la chaleur perdure avant un recul progressif

Le temps sera chaud de manière relative à localement chaud dans l’Oriental, la région de Saïss, les plaines situées à l’ouest de l’Atlas, la région de Souss et le Sud-Est, ainsi que dans le sud du pays.

Des nuages bas et du brouillard local se formeront à proximité des côtes le matin et la nuit. Des nuages cumuliformes se développeront sur les hauteurs de l’Atlas durant les après-midi.

Des vents relativement forts souffleront de manière fréquente sur la région orientale, l’Atlas, le Sud-Est, les côtes du Centre et les provinces du Sud, avec des soulèvements de poussière dans certaines zones. Les températures connaîtront une hausse graduelle et légère durant la première moitié de la période, avant d’amorcer une baisse progressive à partir de samedi.