Témara: la Gendarmerie royale traque un dangereux trafiquant de drogues dures

L’homme recherché est un dangereux fournisseur de drogues dures accusé de livrer, depuis Témara, d’importantes quantités de cocaïne et de L’boufa, surnommée la cocaïne des pauvres, à des petits revendeurs, ainsi que directement à des consommateurs dans les zones de Aïn El Hayat et de Aïn Atiq, des cités proches de Harhoura, station balnéaire proche de Rabat, a-t-on indiqué de même source.

Les recherches ont été intensifiées après que la Gendarmerie royale de Aïn El Hayat a saisi, le week-end passé, une grande quantité de cocaïne et de L’boufa chez un revendeur. Ce dernier a été inculpé et placé en détention préventive en attendant son procès. Toujours selon la même source, la Gendarmerie royale a multiplié depuis quelques mois les opérations de lutte contre le trafic de drogue dans les stations balnéaires de Harhoura, Aïn Atiq, Aïn El Hayat et Skhirat.