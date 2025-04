Taux de remplissage des barrages: quand l’envasement fausse les chiffres

Des rapports établis par les agences des bassins hydrauliques du Royaume ont souligné que le phénomène de l’envasement des barrages, notamment par l’accumulation de la boue dans leurs profondeurs, impactait la capacité de stockage des ouvrages. «Cette année, les pertes de capacité de retenue causées par l’envasement sont évaluées à plus de 30 millions de mètres cubes», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 29 avril.

Les mêmes rapports, qui ont également mis en garde contre les dangers des inondations dans les zones les plus vulnérables, ont estimé que «la valeur des pertes en eau aurait augmenté de plus de dix milliards de dirhams, à cause du retard du gouvernement dans la mise en place de mesures appropriées pour lutter contre le stress hydrique, le déversement des eaux des barrages dans la mer et l’épuisement des nappes phréatiques, dont les réserves ont baissé de plus de 3 milliards de mètres cubes».

De même, indique la même source, «l’accumulation de la boue dans les profondeurs des barrages provoque une perte de 2,1 milliards de mètres cubes qui sont déversés dans la mer, soit 12% de l’ensemble des réserves d’eau des ouvrages en une année». Selon les experts, ces problèmes dont souffrent les barrages auraient pu être résolus pendant la période de sécheresse, qui était propice pour ce genre d’intervention.

Dans ce cadre, rappelle le quotidien, «Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a révélé, à la Chambre des conseillers, que l’envasement des barrages, qui se pose actuellement avec acuité, engendrait chaque année une perte de 50 millions de mètres cubes de capacité de stockage», notant que «son ministère accordait une attention particulière à cette problématique».

Dans ce sens, le ministre a fait savoir que «plusieurs mesures préventives avaient été adoptées, notamment la signature d’une convention avec l’Agence nationale des Eaux et Forêts, visant à intensifier les opérations de reboisement afin de limiter l’envasement des barrages», ajoutant que des études avaient été réalisées pour évaluer les pertes de capacité de retenue causées par l’envasement.

Cette question, a-t-il dit, est prise en compte lors de la conception des nouveaux barrages, «en prévoyant un volume dédié à l’accumulation des sédiments pour une durée d’exploitation d’au moins 50 ans».