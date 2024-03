Taroudant: l’apprentissage du Coran s’intensifie à la Medersa Sidi Idder pendant le mois sacré

Suite au séisme dévastateur du 8 septembre 2023, qui a frappé plusieurs régions marocaines, la Medersa Sidi Idder a ouvert ses portes à près de 84 élèves, dont beaucoup ont perdu leurs familles ou tout ce qu’ils possédaient lors de la catastrophe.

M’hand Addabla, élève de l’école coranique, déclare pour Le360 que la Medersa offre non seulement un enseignement religieux et linguistique, mais aussi un soutien psychologique et matériel essentiel, ajoutant que les apprenants trouvent ici des chambres confortables, des repas copieux et des salles dédiées à l’apprentissage du Coran et des sciences religieuses.

Même pendant le mois sacré de ramadan, l’atmosphère demeure propice à l’apprentissage, les é s’engageant dans une récitation assidue et une étude intensive du Coran, sous la supervision du directeur de l’école.

Abderrahim Aït Chahou, originaire de la commune de Toubkal, dans la région de Taroudant également touchée par le séisme, souligne que malgré les défis, il se réjouit d’avoir mémorisé 30 hizb du Coran, témoignant ainsi des efforts déployés par les responsables de l’école pour promouvoir l’amour de l’apprentissage religieux chez les jeunes.