Tanger: comment les drones sont mis à contribution pour circonscrire les feux de forêt

Fortement mobilisées en ce début d’été marqué par une forte canicule dans la majeure partie du Royaume et, donc, des feux de forêt, les autorités déploient tout un arsenal de moyens pour prévenir les départs de feu ou en circonscrire la propagation. C’est le cas notamment à la forêt de Hrarech dans la région de Tanger, où un incendie important s’est déclaré ces derniers jours.

Si les Canadair des Forces armées royales (FAR) ont déjà prouvé leur efficacité, l’Agence nationale des eaux et forêts a également déployé des drones dont le rôle s’avère crucial pour éviter le pire. Un de ces appareils a d’ailleurs été déployé dans la même forêt de Hrarech. Sa mission: détecter les nids de feux et les zones affectées pour un meilleur ciblage des interventions des autorités (FAR, Gendarmerie royale, Forces auxiliaires) et des volontaires.

Doté de caméras thermiques et pouvant voler jusqu’à 3.000 mètres d’altitude pendant plus de 30 minutes, ce drone permet également de renseigner sur le sens du vent et, donc, sur la nature de la riposte à apporter à un feu donné. Et le résultat est là. Bien qu’important, l’incendie s’est limité à la seule Hrarech et sa propagation aux autres bois que compte la région de Sania a été évitée grâce à une double intervention (terre et air) des secours.

Depuis le début de l’année jusqu’au 10 juillet 2023, quelque 182 feux de forêt ont été déclarés et ont affecté une superficie de 1.251 hectares de formations arborées, dont 54% est principalement constituée d’essences secondaires et de formations herbacées.

C’est la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui a payé le plus lourd tribut aux flammes avec 68 départs de feu et une superficie parcourue de 881 hectares, représentant 70% de la superficie totale brûlée au niveau national. Elle est suivie par la région de Souss-Massa, avec une superficie de 190 hectares, soit 15% de la superficie totale brûlée.

Le dispositif estival de surveillance et d’intervention demeure à son niveau de mobilisation maximum, les prochains jours et semaines représentant une période à haut risque de propagation des incendies.