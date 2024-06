Tanger: 12 hectares de champs détruits par le feu dans la région de Had El Gharbia

Vue de l'incendie de Had El Gharbia, le 23 juin 2024. (S.Kadry/Le360)

L’incendie qui s’est déclaré dans un champ à Had El Gharbia (10 kilomètres au nord d’Assilah) a été totalement maîtrisé, dimanche dans l’après-midi, après avoir ravagé environ 12 hectares de végétation composée de substances végétales secondaires, a appris Le360 auprès des autorités locales. Aucune perte humaine n’est à déplorer.

Les interventions d’extinction de cet incendie ont été menées par des équipes composées de membres de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, et des Forces auxiliaires, soutenus par des agents de l’Entraide nationale et des volontaires de la région.

Les autorités locales ont mobilisé plusieurs ressources, matériels, engins et moyens techniques, dont des camions-citernes, des ambulances et des véhicules de première intervention et d’autres pour l’extinction des feux.

Par ailleurs, Le360 apprend que la Gendarmerie royale a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet pour déterminer les causes de l’incendie. Deux individus ont déjà été interpellés, dont l’un est le conducteur d’une moissonneuse. Selon les premiers éléments recueillis, un court-circuit sur cet engin qui était en train de récolter des herbes serait à l’origine du départ de feu, qui s’est ensuite propagé rapidement à d’autres endroits à cause des rafales de vent.