Tanger: feu violent à El Aouama, 6 hectares de couvert forestier ravagés

Les éléments de la Protection civile ont réussi, cet après-midi du samedi 22 juin, à circonscrire un incendie massif qui s’était déclaré dans de vastes étendues d’herbes sèches et d’arbres forestiers dans le quartier El Aouama, à Tanger.

Une fois alertée, la Protection civile a déployé plus de trente agents et quatre camions-citernes pour combattre les flammes qui, poussées par des vents forts, se sont étendues sur plus de six hectares. La complexité du terrain, marqué par des reliefs accidentés, a rendu les interventions de la Protection civile particulièrement périlleuses. Mais malgré la difficulté de la tâche, les efforts conjoints des équipes sur le terrain ont permis de circonscrire l’incendie après plusieurs heures d’intenses efforts.

Pour rappel, en se basant sur des données relatives aux types de forêts, à leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité ainsi qu’aux paramètres topo-climatiques, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) avait prévu un risque extrême (niveau rouge) d’incendies de forêt dans les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra durant la période allant du 22 au 24 juin.

L’ANEF avait justement appelé les riverains, les estivants et les visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieu forestier, à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux. Une enquête a été d’ailleurs ouverte par les autorités locales pour déterminer les origines de cet incendie.