Séisme: «le mouvement d’entraide doit se maintenir», l’appel des miraculés du douar Tignarine

Au lendemain du séisme dévastateur qui a frappé Adassil et de nombreuses localités au Maroc, les bénévoles étaient nombreux à braver les routes endommagées pour apporter soutien et réconfort aux populations touchées. Ces âmes généreuses sont venues armées de provisions nécessaires, dont l’eau, la nourriture, les couvertures et les vêtements. Un geste noble, marquant la solidarité du peuple marocain dans ces moments difficiles.

«Nous remercions énormément tous les bénévoles qui se sont déplacés pour soutenir les victimes du séisme. Ils ont apporté des denrées alimentaires, des couvertures et de l’eau. Mais les populations touchées sont nombreuses. Certaines familles n’ont pas encore reçu d’aide. Nous appelons les bénévoles à continuer à aider les populations touchées», témoigne un rescapé du séisme que Le360 a interrogé.

«Les familles dorment dehors. Nous avons besoin de nombreuses tentes pour abriter les personnes qui ont perdu leurs maisons. Nous appelons également les bénévoles à continuer à apporter les denrées alimentaires, les couvertures, l’eau et les habits pour les rescapés», se confie un survivant du douar Tignarine.

L’élan de solidarité ne se limite pas aux frontières d’Adassil. «Nous avons parcouru la distance pour apporter un soutien aux sinistrés du séisme. C’est notre devoir en tant que Marocains de soutenir les victimes dans ces moments difficiles», signale un bénévole, appelant d’autres bénévoles à ajouter leurs efforts à cette grande vague de solidarité.