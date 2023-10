Séisme: l’ambassadeur d’Italie promet 5 millions d’euros d’aide dans le cadre de la reconversion de la dette

Dans le cadre de l’accord de reconversion de la dette, l’Italie prévoit de débloquer, si le gouvernement marocain en fait la demande, un montant de 5 millions d’euros supplémentaires pour aider le Royaume dans la reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre.

C’est ce qu’explique Armando Barucco, ambassadeur d’Italie au Maroc, dans une déclaration pour Le360 en marge de la conférence de présentation de la tournée du Cirque World’s Top Performers, basé en Italie et fondé par Gianpiero Garelli.

Vous avez évoqué une aide de l’Italie au profit du Maroc, dans le cadre de la reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre. De quoi s’agit-il précisément?

Quelques heures à peine après le tremblement de terre, le gouvernement italien avait présenté une offre d’aide qui concerne le secteur sanitaire, le secteur de la logistique, du logement et de la protection du patrimoine. Nous avions décidé d’attendre, avec le gouvernement marocain, que la phase d’évaluation soit entièrement achevée. Notre offre est toujours là, et nous on attendons qu’une éventuelle demande émane du gouvernement marocain.

Au-delà des projets que vous avez cités, une aide financière est-elle également prévue?

En effet, Il existe une aide financière que nous allons débloquer à travers l’accord de reconversion de la dette, portant sur 5 millions d’euros supplémentaires. Des ONG italiennes sont également prêtes à se déplacer, si le besoin s’en manifeste, pour installer des hôpitaux dans les zones frappées par le séisme.

Lire aussi : Le cirque World’s Top Performers pose bientôt ses valises au Maroc

Sans oublier que nous comptons déjà environ 5 ONG italiennes qui travaillent depuis longtemps au Maroc dans le secteur de l’enfance et la santé. Ils ont participé à la campagne de solidarité et ont notamment acheminé des aides alimentaires vers les zones sinistées.

Vous avez proposé au Cirque World‘s Top Performers de prévoir dans le cadre de sa tournée, prévue en janvier 2024, des représentations au profit des enfants qui ont souffert des effets du séisme. Concrètement, comment cela va-t-il s’organiser?

Cela fait à peine quelques jours que nous avons décidé de prévoir, dans la cadre de la tournée du Cirque World’s Top Performers, une représentation dédiée aux enfants, chaque mardi de la semaine, en solidarité avec les victimes du séisme du 8 septembre.

L’idéal serait de pouvoir le faire dans les villages touchés. Mais comme vous le savez, un spectacle de cirque, c’est toute une logistique et toute une technique à maîtriser. Nous avons donc discuté avec la Fondation Ali Zaoua, afin d’organiser le spectacle au Centre culturel les étoiles de Jemaâ El Fna, à Marrakech.