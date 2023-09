Séisme: 1.250 dirhams mensuels pour les pupilles de la Nation

L’administration de la Défense nationale a présenté un projet de loi portant sur l’octroi du statut de pupille de la nation aux enfants victimes du tremblement de terre d’Al Haouz. Ce projet prévoit d’accorder aux orphelins du séisme la somme de 1.250 dirhams par mois ainsi que d’autres avantages dans les domaines de la santé, de l’enseignement, de transport et de l’emploi, rapporte Al Ahdath Al Maghibia du vendredi 29 septembre.

Le projet de loi n° 50-23 qui a été examiné, mercredi dernier, par le conseil du gouvernement a été élaboré en exécution des instructions du roi Mohammed VI, qui a ordonné la prise en charge immédiate des enfants orphelins.

Ce texte prévoit l’octroi des droits énoncés dans la loi n° 33-97 au profit des pupilles de la nation aux orphelins. A savoir l’attribution d’une aide financière mensuelle de 1.250 dirhams ainsi que l’utilisation des services que peut offrir la fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. L’aide comprend également la gratuité des traitement médicaux, des opérations chirurgicales et d’hospitalisation dans les structures sanitaires civiles et militaires ainsi que des réductions dans l’ensemble des moyens de transport ferroviaire.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les enfants victimes du séisme d’Al Haouz bénéficieront en plus d’une aide totale ou partielle relative aux dépenses de santé et de scolarisation. Ils bénéficieront également de la priorité d’accès aux établissements d’enseignement et de formation, l’obtention des bourses scolaires et la priorité d’accès à la fonction publique. Le jeudi 14 septembre, le roi Mohammed VI avait ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d’adoption, et dans les plus brefs délais, le projet de loi nécessaire à la prise en charge des pupilles de la nation.

Le conseil de gouvernement, réuni le jeudi 21 septembre, a décidé de transformer en projet de loi le projet de décret-loi n° 2.23.845 portant octroi du statut de pupille de la nation aux enfants victimes du séisme d’Al Haouz. Il faut rappeler que lors du séisme d’Al Hoceima survenu le 24 février 2004, 141 enfants avaient perdu au moins un de leurs parents. Ils ont été déclarés «pupilles de la nation» et sont depuis totalement pris en charge par l’État.