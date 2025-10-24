Société

Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions

وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui.

Après une gouvernance jugée inefficace, le ministère de la Santé et de la Protection sociale vient de mettre fin aux fonctions de la directrice de la santé de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Noria Saidi.

En attendant la mise à niveau des structures sanitaires promises par le gouvernement, la région de Rabat, comme le reste du pays, connaît des défaillances au niveau des services des hôpitaux publics.

Ces dysfonctionnements ont amené le ministre de tutelle, Amine Tehraoui, à mettre fin aux fonctions de la directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale de Rabat-Salé-Kénitra, Noria Saidi. Abdelghani Dghimer, ex-directeur de la communication, a été nommé par intérim à ce poste.

La région de Rabat est dotée de plusieurs hôpitaux de proximité (Moulay Youssef, Moulay Abdellah, Salé…) et attend l’inauguration prochainement du grand Centre hospitalier universitaire (CUH) Ibn Sina, l’un des plus grands du Royaume.

