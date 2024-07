Revue du web. Youssef Cherif entre dans l’histoire après avoir atteint les demi-finales du tournoi mondial de jeu vidéo FC24

🚨 L'actrice Shannen Doherty, star de la série Beverly Hills, 90210 et Charmed, est décédée à 53 ans.



Elle luttait depuis de nombreuses années contre le cancer du sein. (via People)



Condoléances à sa famille et ses proches. Qu’elle repose en paix. 🕊️ pic.twitter.com/fDIPKcBhmQ