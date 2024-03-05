Revue du web. Une Marocaine parmi les 12 femmes honorées par la Première dame des USA

إغلاق الحدود في وجه الداعية "أبو عمار" بعد الاستماع إليه بشأن شكاية التشهير والقذف في حق صحفية وفنان أمازيغي، وسيتم تقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان الأسبوع المقبل