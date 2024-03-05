Société

Revue du web. Une Marocaine parmi les 12 femmes honorées par la Première dame des USA

Rabha El Haymar a reçu le prix International Woman of Courage lors d’une cérémonie présidée, lundi 4 mars, par le secrétaire d’État Antony J.Blinken et la Première dame Jill Biden, à la Maison-Blanche.

Revue du webUne Marocaine parmi les 12 femmes honorées par la Première dame des USA; Berrechid: un véhicule de transport d’ouvrières agricoles se renverse et fait 6 morts et plusieurs blessés; Inezgane: un prédicateur convoqué par les autorités pour des propos déplacés sur un chanteur et une journaliste. Round-up.

Par Majda Benthami
Le 05/03/2024 à 17h57

Une Marocaine parmi les 12 femmes honorées par la Première dame des USA. Les détails.

مبر ك للمناضلة رابحة الحيمر تتويجها في واشنطن بجائزة International Women of Courage Awards رابحة ناضلت من أجل تمكين...

Publiée par ‎بشرى لحياني‎ sur Lundi 4 mars 2024

Berrechid: un véhicule de transport d’ouvrières agricoles se renverse et fait 6 morts et plusieurs blessés.

Inezgane: un prédicateur convoqué par les autorités pour des propos déplacés sur un chanteur et une journaliste.

في انتظار التأكد ابو عمار في ضيافة أمن أيت ملول في قضية القدف و التشهير

Publiée par ‎شتوكة تيفي Chtouka tv‎ sur Lundi 4 mars 2024

ابو عمار بين المطرقة والسنداد، اما براءة اما قال رب السجن الله معاك ابو عمار

Publiée par ‎أحواش شباب تفنوت‎ sur Lundi 4 mars 2024

إغلاق الحدود في وجه الداعية "أبو عمار" بعد الاستماع إليه بشأن شكاية التشهير والقذف في حق صحفية وفنان أمازيغي، وسيتم تقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان الأسبوع المقبل

Publiée par Houarapress.com sur Lundi 4 mars 2024

الله يهديكم هادشي كلو ماشي من مصلحة اي واحد سواء انت اوطالب ولا ابو عمار لغلاط لي دار اوطالب لقضية دازت عليها سنة مكانش...

Publiée par Achnid Anidif sur Vendredi 9 février 2024
Par Majda Benthami
Le 05/03/2024 à 17h57
#Marocaines#Etats-Unis#Berrechid#transport#Accident#Inezgane#autorités locales

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