Revue du web. Un nouveau patron à la tête de la DGSSI

Abdellah Boutrig au poste de directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI).

Revue du webLe roi Mohammed VI nomme un nouveau patron à la tête de la DGSSI; Les livreurs Glovo en grève et dénoncent leurs conditions de travail; Football: annoncé chez le FC Séville, Sofyan Amrabet débarque en prêt chez le club rival du Betis... Round-up.

Par La Rédaction
Le 02/09/2025 à 17h54

Le roi Mohammed VI nomme Abdellah Boutrig nouveau patron de la DGSSI.

Les livreurs Glovo en grève et dénoncent leurs conditions de travail.

Football: annoncé chez le FC Séville, Sofyan Amrabet débarque en prêt chez le club rival du Betis.

