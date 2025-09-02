Revue du web. Un nouveau patron à la tête de la DGSSI

Le roi Mohammed VI nomme Abdellah Boutrig nouveau patron de la DGSSI.
🇲🇦🔐|Le général Abdellah Boutrig, nouveau chef de la DGSSI— Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) September 1, 2025
SM le Roi Mohamed VI a nommé le général Abdellah Boutrig au poste de directeur général de la direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI).
Son parcours :
Etudes supérieures :
- Ingénieur de… pic.twitter.com/aKJCy3APW7
Le Roi, en sa qualité de Chef d’État-Major, vient de nommer un nouveau directeur à la tête de la DGSSI.— Omar (@babaomaar) September 1, 2025
Cette décision laisse entrevoir une enquête visant à remonter à la source de Jabaroot, où, tôt ou tard, des têtes risquent de tomber dans le cercle fermé du renseignement. https://t.co/25r9aM2vvb pic.twitter.com/g5rkRdvcQC
🚨 تعيين جديد في المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات— العيون ♥️👑🇲🇦 (@la3yon_OFFICIEL) September 1, 2025
بأمر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم تعيين اللواء عبد الله بوطريج مديرا عاما للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)، وذلك ابتداءً من 1 شتنبر 2025.
السيرة والخبرة:
خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي… pic.twitter.com/IWlFHuBzFZ
Les livreurs Glovo en grève et dénoncent leurs conditions de travail.
Football: annoncé chez le FC Séville, Sofyan Amrabet débarque en prêt chez le club rival du Betis.
🚨🟢⚪️ BREAKING: Sofyan Amrabat joins Real Betis on loan deal with no buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Surprise move on #DeadlineDay for Real Betis as just got final green light to proceed from Fenerbahçe.
Amrabat wanted Betis and he’s joining after Antony. 🇲🇦🇧🇷 pic.twitter.com/IJcNeBGwnG
🟢 La plantilla del Real Betis para la temporada 2025/26, con Petit cedido en el Mirandés. Para pelear por objetivos ambiciosos. Las llegadas este lunes de Antony y Amrabat suben de manera notable la nota de la planificación. Por supuesto, todo es mejorable pic.twitter.com/UyNbGBdSeO— Pepe Elías (@Pepelias17_) September 1, 2025
¡Vaya cierre del Betis! Amrabat se apunta a la aventura bética... Ojo que el marroquí llegó a interesar al Sevilla pic.twitter.com/7EKRMV3ehU— FichajesMARCA (@Marcatransfer) September 1, 2025