Revue du web. Sahara: la Bolivie suspend sa reconnaissance du Polisario

Les drapeaux du Maroc et de la Bolivie.

Sahara: la Bolivie suspend sa reconnaissance du Polisario

Un simple coup de fil du MAE du #Maroc a suffi pour que La Bolivie tire la chasse sur 500 milliards de dollars dépensés par #algerie pour je cite: mettre fin à tout contact officiel avec une entité nommée RASD non reconnue par l'ONU..

NEXT.. pic.twitter.com/sgYhKCAlAM — Mounir Doli (@mounirdoli) February 23, 2026

URGENT 🚨 : La Bolivie suspend ses relations avec la « RASD »

​Le gouvernement bolivien a officiellement annoncé la suspension de ses relations diplomatiques avec l'entité fantoche de la « RASD » et la rupture de tout contact officiel, précisant que celle-ci n'est pas reconnue en… pic.twitter.com/vWsO5Mi4kP — Hatim el mourabit 🇲🇦 (@HatimelMourabit) February 24, 2026

🇲🇦🇧🇴 #FLASH | La Bolivie retire officiellement sa reconnaissance au Front Polisario et à la pseudo-« République arabe sahraouie démocratique » (RASD), rompant tous liens diplomatiques et s’alignant sur une position de neutralité constructive dans le conflit autour du Sahara… pic.twitter.com/LBuJ6BxRbO — Africa News 🗞️ (@Africa_news_Now) February 24, 2026

🔴 La Bolivie annonce avoir procédé à un "réexamen souverain de sa politique étrangère".



À l’issue de cet examen, la Bolivie a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec l’entité dénommée "rasd" et de mettre fin à tout contact officiel avec celle-ci, relevant qu’elle… pic.twitter.com/3TpSmSZROB — 2M.ma (@2MInteractive) February 23, 2026

Algérie: un jeune Kabyle condamné à la prison pour avoir porté un maillot du Maroc.

"Algérie 🇩🇿 en 2026 : 2 ans de taule pour un Kabyle en maillot Maroc pendant JSK-MCA. 'Atteinte nationale' 🤡 Pendant qu'ils hurlent victimisme vs Maroc ! Shocking, ridicule, dictatorial 😢💔 #Kabyle #JusticePourKabylie https://t.co/b1kcr2x9DJ — 212Vault 🇲🇦 (@212Vault) February 23, 2026

Donc l’histoire du kabyle qu’a était condamné a 2 ans de prison pour avoir porter le maillot du maroc c’est vrai ? Bordel — Адиль (@ad2z_) February 23, 2026

🇩🇿 Porter un maillot du Maroc en Algérie vaudrait désormais 2 ans de prison ferme pour "atteinte à l’unité nationale".



Le jeune Kabyle de 22 ans, Lyes Guernine, a été condamné par le tribunal de Tizi Ouzou à 2 ans de prison ferme pour avoir simplement porté le maillot de… pic.twitter.com/UTJLIVfJ8C — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) February 23, 2026

Le maillot du Maroc est devenu une obsession ,hai comme tous les Marocains par les oligarques algériens. Des algériens ont porté des maillots du Brésil ,de l'Argentine ou de la France lors des compétitions internationales en toute liberté au vu et au su des forces de sécurité. — Mohammed Fannane (@medfan_48) February 23, 2026

🚨#Algérie🇩🇿 : porter le maillot de l’équipe nationale du #Maroc 🇲🇦 peut désormais coûter jusqu’à 2 ans de prison.



1/6 Un jeune Kabyle de 22 ans, Lyes Guernine, originaire d’Aït Mesbah, a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de #TiziOuzou pour :⬇️ pic.twitter.com/9B975klDIk — LaRoyaliste👑♥️ (@MalakIdrissi212) February 23, 2026

Clap de fin: Romain Saïss annonce officiellement sa retraite internationale.

🇲🇦👏 Capitaine du Maroc pendant plusieurs années, Romain Saïss a annoncé prendre sa retraite internationale. Le match d'ouverture de la CAN 2025 à domicile où il était sorti en larmes et sur blessure restera sa dernière apparition en sélection.https://t.co/gqlnKDJ7NJ — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2026

Figure emblématique du Maroc, Romain Saïss annonce sa retraite internationale



➡️ https://t.co/NwK3K2Hgi3 pic.twitter.com/rhXza300aB — L'Équipe (@lequipe) February 24, 2026

This roar will never stop echoing. Romain Saïss. 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/PP6HdtikcO — CAF Online (@CAF_Online) February 24, 2026

Romain Saïss a refermé le livre. À 34 ans, le capitaine des Lions de l’Atlas a annoncé sa retraite internationale, mettant fin à plus d’une décennie passée à incarner le visage d’une génération marocaine entrée dans l’histoire. #maroc #saiss #dimamaghreb pic.twitter.com/qvzFoCmPm2 — Infomédiaire Maroc (@Infomediaire) February 24, 2026

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, a annoncé sa retraite internationale, tournant ainsi la page du "plus beau chapitre" de sa carrière sous le maillot national.



Dans un message adressé aux supporters, Romain Saiss a souligné que porter les couleurs du Maroc et… pic.twitter.com/FshNfhi5J5 — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) February 23, 2026

Affaire de viol: la justice française renvoie Achraf Hakimi devant les assises.

Paris St-Germain defender Achraf Hakimi says he is set to face trial after an allegation of rape was made against him.



A 24-year-old woman has accused the Morocco full-back of raping her at his home in the French capital in 2023. He denies the allegations. pic.twitter.com/mznfKa6qPn — BBC Sport (@BBCSport) February 24, 2026

🚨🚨 𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙 𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗘𝗡𝗩𝗢𝗬𝗘́ 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗢𝗟 ! ⚖️



Mis en examen pour viol en mars 2023, Achraf Hakimi est renvoyé devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine.



Il est accusé d'avoir violé une jeune femme… pic.twitter.com/kgCcXmNekY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 24, 2026

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

🚨🇫🇷🇲🇦 FLASH | Le footballeur Achraf Hakimi (PSG) est renvoyé devant la Cour et sera jugé pour viol. Une femme l’accuse de l’avoir violée après une rencontre sur les réseaux sociaux. Lui assure qu’il l’a seulement embrassée. pic.twitter.com/8w4xUc4OFK — Cerfia (@CerfiaFR) February 24, 2026

🎙️💬 « C’est déterminés et combatifs que nous attendons ce procès pour que justice soit rendue. »



Accusé d’avoir violé une jeune femme en 2023, l’avocate d’Achraf Hakimi, Me Fanny Colin s’est livrée à #SKWAD.



Alors qu’un procès aura bel et bien lieu, le latéral droit marocain… pic.twitter.com/uR9CdRPv9t — SKWAD (@SKWAD_ma) February 24, 2026