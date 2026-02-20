Revue du web. Casablanca: un policier violemment renversé par un motard en fuite, la scène filmée

Une séquence de la vidéo filmant un policier violemment renversé par un motocycliste à Casablanca.

Casablanca: un policier violemment renversé par un motard en fuite, la scène filmée

CAN 2025: jusqu’à un an de prison pour les supporters sénégalais ayant envahi le terrain en finale

🔴 URGENT - CAN 2025 : de 3 mois à 1 an de prison pour 18 supporters sénégalais après les incidents en finale https://t.co/rBDfa2n3EY pic.twitter.com/KHx13eYWRv — FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) February 19, 2026

Rabat : lourdes peines pour les 18 supporters sénégalais (3 mois à 1 an ferme)

Le Tribunal de grande instance de Rabat Tribunal de grande instance de Rabat a condamné ce jeudi les 18 supporters sénégalais à des peines de 3 mois, 6 mois et 1 an de prison ferme pour voies de fait.… pic.twitter.com/jJMVWAguoJ — Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) February 19, 2026

Des peines allant jusqu'à deux ans de prison requises contre les 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc après la CAN

➡️ https://t.co/yH5BxlurzX pic.twitter.com/QZr6xGKXSf — L'Équipe (@lequipe) February 19, 2026

🚨 Des peines allant de 3 mois à un an de prison pour les 18 supporters sénégalais auteurs d'actes de violence et de vandalisme en finale de la Coupe d'Afrique 2025.



➡️ Les prévenus étaient poursuivis devant le tribunal de Rabat pour "hooliganisme", accusation incluant des actes… pic.twitter.com/cSS51yos7S — SKWAD (@SKWAD_ma) February 19, 2026

La justice marocaine condamne les 18 supporters sénégalais et un Kouloughli algérien à des peines de 3 mois à 1 an de prison ferme pour les heurts lors de la finale CAN Maroc-Sénégal. C'est vraiment peu pour ces hooligans sénégalais sauvages 🚮🇸🇳#Maroc #المغرب_أولا #Sénégal pic.twitter.com/1NLU6muRfr — Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) February 19, 2026

Transition démographique: le taux de natalité au Maroc passe sous le seuil de 2 pour la première fois

La polémique du jour est Dirou wlidate 👶 — Hasnae (@HasnaeCHAMI) February 19, 2026

🇲🇦🤰 | Chute modérée de la natalité au Maroc 🇲🇦 mais qui passe pour la première fois en dessous du seuil de renouvellement : 1.97 enfants par femme.



Une baisse modérée mais constante sur les 10 dernières années : 2.19 enfants par femme en 2010, 2.21 en 2014, 2.1 en 2020, 1.97… https://t.co/L1I8r9Dbi4 pic.twitter.com/wpGIZHXrMZ — Morocco Intel (@MoroccoIntel) February 20, 2026

On aurait jamais pu imaginer cela il y a 15 ans, et ça laisse deux possibilités à l’état :



1. Soit sortir de l’ultra-libéralisme en mettant en place des vraies mesures sociales visant à soutenir la natalité et à endiguer l’extrême pauvreté dans certaines région. Je pense en… https://t.co/TXuTwzoKgj — Moha Soussi 🎙️ (@Moha_Souss) February 19, 2026

Ceux qui est un bon signe économique, le développement économique a comme conséquence la baisse de natalité.



Améliorer la qualité de vie des gens rend les gens plus individualistes, ce sera pareil pour tout les pays en développement c’est pas du tout propre au Maroc. https://t.co/x2adIGwHuw — Sulçologie 🇨🇮🇨🇦🇨🇿 (@ElMontrealito) February 19, 2026

L’Oriental est la région ayant le taux de natalité le plus bas du Maroc, autour de 1,5 enfant par femme.

Les provinces rifaines comme Driouch et Berkane seraient en tête de ce déclin.

Les chiffres précis pour 2024 sont difficiles à trouver, mais ils étaient déjà très bas en… https://t.co/VcAFWXkXPD — Le Rif en français (@LeRifFR) February 19, 2026