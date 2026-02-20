Société

Revue du web. Casablanca: un policier violemment renversé par un motard en fuite, la scène filmée

Une séquence de la vidéo filmant un policier violemment renversé par un motocycliste à Casablanca.

Revue du webCasablanca: un policier violemment renversé par un motard en fuite, la scène filmée; CAN 2025: jusqu’à un an de prison pour les supporters sénégalais ayant envahi le terrain en finale; Transition démographique: le taux de natalité au Maroc passe sous le seuil de 2 pour la première fois… Round-up.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 19h01

Casablanca: un policier violemment renversé par un motard en fuite, la scène filmée

CAN 2025: jusqu’à un an de prison pour les supporters sénégalais ayant envahi le terrain en finale

Transition démographique: le taux de natalité au Maroc passe sous le seuil de 2 pour la première fois

#police#Sécurité routière#Accident#CAN 2025#sanctions#Prison#Hooliganisme#Sénégal

