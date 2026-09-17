Revue du web. Politique: bad buzz pour Nabila Rmili suite à sa réponse à des citoyens qui se sont plaint de la crise auprès d’elle

Politique: bad buzz pour Nabila Rmili suite à sa réponse à des citoyens qui se sont plaint de la crise auprès d’elle.

Sahara: le Ghana fait une mise au point après un contact diplomatique avec le Polisario.

#Accra #Ghana hasn't changed its position on Western Sahara (Sahara Occidental) territory dispute & #Resolution2797. The only mistake on @MFA_Ghana posts is "#WesternSahara envoy" as WS local authorities didn't sent any envoy to Ghana!#SaharaOccidental #الصحراء_الغربية 🇲🇦 pic.twitter.com/lZ4PuUO1jI — Breika Beiba - CORCAS Team 🇲🇦 (@BreikaBeiba) September 17, 2026

Fake news démentie par le Ghana lui-même 🇬🇭. Son ministère des Affaires étrangères confirme aujourd’hui que sa décision de 2025 n’a PAS été annulée. Il précise avoir reçu un « envoyé du Sahara occidental », pas un ambassadeur accrédité. Fin de l’histoire. 😉 — ksm (@mouadus_ksm) September 16, 2026

Ghana🇬🇭 reiterates its firm support for Morocco's proposed autonomy plan for the Sahara🇲🇦 pic.twitter.com/cvUbNSYl5t — Mouna Naceri (@MounaNaceri) September 16, 2026

🚨🇬🇭🇲🇦🇩🇿 GHANA : LA MISE AU POINT QUI FAIT MAL



Accra vient de couper court aux annonces du Polisario : le Ghana maintient le retrait de sa reconnaissance de la pseudo « RASD », décidé le 6 janvier 2025.



Et surtout, le ministère ghanéen des Affaires étrangères réaffirme son… pic.twitter.com/ndUJHRzvcV — Africa News Now 🗞️ (@Africa_news_Now) September 16, 2026

🇲🇦🇬🇭 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐍𝐊 - 𝐊𝐀𝐑𝐆𝐇𝐎𝐔𝐋𝐈 𝐃𝐄́𝐒𝐄𝐒𝐏𝐄́ 𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐆𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐄𝐓 𝐒𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐒𝐀𝐇𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐎𝐂𝐀𝐈𝐍 🇩🇿🤥🤥



Les kaghoulis aiment se faire humilier... les lahass tout terrain encore dans la manipulation mais on va vous… pic.twitter.com/SstN2C5Ccg — Brahim العرائش ⴰⵄⵔⵉⵛ ☝🏽🇲🇦👑 (@brahimlmaghribi) September 16, 2026

Espagne: Vinicius Junior qualifié de «nègre à la grosse mâchoire» par un journaliste pour avoir refusé le maillot de soutien à Sebta.

Federico Jiménez Losantos sobre Vinicius: “Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo con una mandíbula enorme y ese no es Malicius”.



Este mohíno ha recibido tres millones de euros en publicidad institucional en los últimos seis años a través de ‘Libertad Digital’ y ‘esRadio’. pic.twitter.com/9uIlWUaMqX — GoalData (@GoalData_) September 16, 2026

Le célèbre journaliste et animateur radio espagnol Federico Jiménez Losantos s'est moqué du joueur du Real Madrid, Vinicius, en tenant des propos ouvertement racistes et insultants, en le décrivant comme un « homme noir enrobé doté d'une mâchoire proéminente ». pic.twitter.com/N02z8pzQgc — Wake up (@RhniJwd) September 16, 2026

🇪🇸🇲🇦 « Maintenant, c’est un Noir gros, avec une énorme mâchoire. » 🤮



Federico Jiménez Losantos s’en prend à Vinícius Júnior après son refus de porter le maillot lié à Ceuta.



Des propos racistes tenus publiquement en Espagne. pic.twitter.com/6bddTJB3tv — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) September 16, 2026

Aquí lo que dice un niñato multimillonario facha y agilipollado como Jiménez Losantos



Federico Jiménez Losantos define así a Mbappé y Vinicius tras su gesto hacia Ceuta: «Un niñato multimillonario no se va a burlar de ellos» https://t.co/qY5csqFET6 via @abc_es — Josep Lluis (@jlegea) September 17, 2026

A ver si mañana escuchan a Federico Jiménez Losantos, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Manolo Lama y demás decir de Lamine Yamal, Cubarsí, Eric García, Joan García, Rodri, Pedri y Olmo lo mismo que han dicho sobre Vinicius, Mbappé y Konaté. Eso sí, esperen sentados. Lecciones de… https://t.co/c80mpsYtP8 pic.twitter.com/CvelhmUKOy — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) September 16, 2026

Toujours en Espagne, la finale de la Coupe du monde 2030 devient un enjeu national.

These images raise a serious question: how can Spain claim the right to host the 2030 FIFA World Cup—and especially the final—when heavy rainfall is enough to flood a stadium’s facilities and force a match to be postponed?

During #AFCON2025 in #Morocco, despite exceptionally… https://t.co/LYUb466cJz — AnonymousPress (@AnonymousPresse) September 17, 2026

🚨 Tension maximale pour le Mondial 2030 ! Tebas frappe Infantino et affirme que

l'Espagne n'a aucune chance d'avoir la finale face au Maroc si le président de la FIFA reste.

Le Maroc va-t-il l'emporter ?https://t.co/zXMlOKSRjs — Foot Africa (@FootAfrica_Fr) September 16, 2026

🚨🇪🇸🇲🇦 Javier Tebas veut « repenser » la participation de l’Espagne au Mondial 2030 si Gianni Infantino est réélu et que la finale est attribuée au Maroc. pic.twitter.com/qJ1N5SiFgm — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) September 16, 2026

🇲🇦 Le Maroc organisera la Finale de la Coupe du Monde 2030 comme avait souhaité Gianni Infantino, au détriment de l'Espagne et le Portugal, les co-organisateurs.



La finale aura lieu dans le stade Hassan-II, qui est en construction et qui aura une capacité de 115.000 places. pic.twitter.com/JZY17uQeUs — Henry Kwate.HK (@henrykwatehk) September 10, 2026