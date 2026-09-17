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Revue du web. Politique: bad buzz pour Nabila Rmili suite à sa réponse à des citoyens qui se sont plaint de la crise auprès d’elle

Nabila Rmili, maire de Casablanca. (Le360)

Revue du webPolitique: bad buzz pour Nabila Rmili suite à sa réponse à des citoyens qui se sont plaint de la crise auprès d’elle; Sahara: le Ghana fait une mise au point après un contact diplomatique avec le Polisario; Espagne: Vinicius Junior qualifié de «nègre à la grosse mâchoire» par un journaliste pour avoir refusé le maillot de soutien à Sebta; Toujours en Espagne, la finale de la Coupe du monde 2030 devient un enjeu national... Round-up.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 18h03

Politique: bad buzz pour Nabila Rmili suite à sa réponse à des citoyens qui se sont plaint de la crise auprès d’elle.

Sahara: le Ghana fait une mise au point après un contact diplomatique avec le Polisario.

Espagne: Vinicius Junior qualifié de «nègre à la grosse mâchoire» par un journaliste pour avoir refusé le maillot de soutien à Sebta.

Toujours en Espagne, la finale de la Coupe du monde 2030 devient un enjeu national.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 18h03
#Casablanca#Nabila Rmili#maire#Sahara#Ghana#Polisario#Vinícius Jr#Sebta#Finale#Coupe du monde 2030

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