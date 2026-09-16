Revue du web. Les joueurs de la liga espagnole sommés de porter un maillot de «soutien à la population de Sebta»

Espagne: les joueurs de la liga espagnole sommés de porter un maillot de «soutien à la population de Sebta». Là où Ez-Zalzouli n’a pas résisté, trois stars du Real Madrid n’ont pas caché leur désaccord.
Nouvelle hausse des prix du carburant au Maroc. Le gasoil dépasse une nouvelle fois la barre des 15 dirhams.
USA: tempête médiatique après l’exclusion de l’artiste Macklemore de la tournée de Ed Sheeran. De nombreux artistes ont décidé, dans la foulée, de se retirer en solidarité avec le premier. Explications.