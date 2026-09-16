Revue du web. Les joueurs de la liga espagnole sommés de porter un maillot de «soutien à la population de Sebta»

Espagne: les joueurs de la liga espagnole sommés de porter un maillot de «soutien à la population de Sebta». Là où Ez-Zalzouli n’a pas résisté, trois stars du Real Madrid n’ont pas caché leur désaccord.

Nouvelle hausse des prix du carburant au Maroc. Le gasoil dépasse une nouvelle fois la barre des 15 dirhams.

USA: tempête médiatique après l’exclusion de l’artiste Macklemore de la tournée de Ed Sheeran. De nombreux artistes ont décidé, dans la foulée, de se retirer en solidarité avec le premier. Explications.

Toutes les premières parties d’Ed Sheeran abandonnent la tournée pour soutenir Macklemore. Le rappeur a été écarté après avoir scandé “Free Palestine” et dénoncé le génocide à Gaza sur scène. pic.twitter.com/tkLgPhpIJ1 — AJ+ français (@ajplusfrancais) September 16, 2026

🚨 A seulement quelques jours de son prochain concert, Ed Sheeran se fait abandonner par ses musiciens et l’ensemble de ses premières parties, après avoir évincé le rappeur Macklemore de sa tournée#edsheeran #finneas #concert #people #actupeople #newspeople #public #celebrite… pic.twitter.com/tHh3xohsQC — Public (@InsidePublic) September 16, 2026

FLASH 🇵🇸🇮🇱 | Ed Sheeran est au cœur d’une polémique ce 16 septembre 2026 après le retrait de Macklemore de sa tournée « Loop » pour ses prises de position pro-Palestine.



Tous les artistes restants (Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham et le groupe Beoga) ont quitté les dates… pic.twitter.com/5j2jSadn23 — MinuteActu (@Minute_actuu) September 16, 2026

Le groupe Acts annule sa tournée avec Ed Sheeran après l'exclusion de Macklemore pour ses propos en faveur du mouvement “Free Palestine” https://t.co/OqKUh1jszY pic.twitter.com/LV3gEtQeqj — CNN France PR (@CNNFrancePR) September 16, 2026

Roger Waters, cofondateur de Pink Floyd, a critiqué Ed Sheeran après l’annonce selon laquelle le rappeur Macklemore avait été retiré de la liste des artistes assurant la première partie de la tournée « Loop » de Sheeran.



Dans une vidéo intitulée « Ed Who ? » publiée mardi soir,… — vaudais toujours 🍉 🍉 (@TFilastin) September 16, 2026