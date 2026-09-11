Revue du web. Législatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa

Législatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa
🚨💥 Le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 Fouzi Lekjaa :— FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 10, 2026
« T’as perdu 3 CAN féminines consécutives. T’as dit qu’on a gagné la CAN, mais on attend toujours.
T’as dit qu’on a une équipe qui va atteindre la finale de la CDM… mais on a perdu.. » 🇲🇦🤯 pic.twitter.com/G06zGjU0bK
🚨🚨Alors que le #Maroc défend devant le #TAS ses droits de champion d’#Afrique, #Akhannouch choisit honteusement le camp du récit sénégalais.— inessbelghiti 🇲🇦 (@inessbelghiti) September 10, 2026
Rejeté par l’opinion et politiquement à bout de souffle, il s’accroche désormais à l’attaque du Maroc comme ultime bouée pour exister. pic.twitter.com/KwbVm14LQS
اويلي 😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/Zj7IR9yoKP pic.twitter.com/pBCp0y2psq— Yaritta🇲🇦 (@yaritta2012) September 10, 2026
عمرني توقعت راسي غا نكتب ولا نبارطاجي شي حاجة على الانتخابات ولكن هادي را ماقدرتش.. مايمكنش هادشي يكون بصح 😭😂😂😂😂😂 https://t.co/coekK5GUlP— i.berberias ☕️ (@Rasko__) September 10, 2026
Sidi Slimane: plusieurs plaintes contre un compte TikTok de voyeurisme qui photographie des femmes à leur insu
Société: la grève des avocats se poursuit
Algérie: le régime déclare une guerre diplomatique aux Émirats arabes unis après plusieurs mois de brouille
🇩🇿L'#Algérie a annoncé ce jeudi 10 septembre la rupture de ses relations diplomatiques avec les #Émiratsarabesunis.— Brut Afrique (@BrutAfrique) September 10, 2026
🇩🇿Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères diffusé par la télévision publique algérienne, #Alger explique avoir pris cette décision "après avoir… pic.twitter.com/EtAV1emFen
🇩🇿 / 🇦🇪 : Après des années de crise, l’Algérie annonce rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Alger a accusé Abu Dhabi d’ingérence contre les intérêts algériens.— Infos Minutes (@InfosMinutesFR) September 10, 2026
Le président Tebboune avait qualifié les Émirats de « micro-État » responsable « du sang… pic.twitter.com/fsGFgScnd9
ALGÉRIE : TERRORISME DIPLOMATIQUE CONTRE LES ÉMIRATS ARABES UNIS ET LA KABYLIE— FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) September 11, 2026
La décision intempestive et unilatérale de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis aurait notamment pour prétexte un prétendu soutien émirati au Mouvement pour… pic.twitter.com/yRzTuuadDQ
🇩🇿🇦🇪 URGENT : l'Algérie rompt officiellement ses relations avec les Émirats Arabes Unis et expulse l'ambassadeur émirati, lui accordant 48 heures pour quitter le pays, accusant les Émirats d’ingérences étrangères. pic.twitter.com/XnKW3duyK4— GeoRossignol (@GeoRossignol) September 10, 2026