Société

Revue du web. Législatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa

Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et Aziz Akhannouch, chef du gouvernement.

Revue du webLégislatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa; Sidi Slimane: plusieurs plaintes contre un compte TikTok de voyeurisme qui photographie des femmes à leur insu; Société: la grève des avocats se poursuit; Algérie: le régime déclare une guerre diplomatique aux Émirats arabes unis après plusieurs mois de brouille... Round-up.

Par La Rédaction
Le 11/09/2026 à 17h35

Législatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa

Sidi Slimane: plusieurs plaintes contre un compte TikTok de voyeurisme qui photographie des femmes à leur insu

Société: la grève des avocats se poursuit

Algérie: le régime déclare une guerre diplomatique aux Émirats arabes unis après plusieurs mois de brouille

Par La Rédaction
Le 11/09/2026 à 17h35
#Législatives#campagne électorale#Aziz Akhannouch#RNI#Fouzi Lekjaa#Sidi Slimane#réseaux sociaux#TikTok#voyeurisme#grève des avocats#Grève#Avocats#Algérie#Emirats arabes unis#relations diplomatiques

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