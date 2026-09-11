Revue du web. Législatives: Aziz Akhannouch crée un malaise après avoir clashé Fouzi Lakjaa

🚨💥 Le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 Fouzi Lekjaa :



« T’as perdu 3 CAN féminines consécutives. T’as dit qu’on a gagné la CAN, mais on attend toujours.



T’as dit qu’on a une équipe qui va atteindre la finale de la CDM… mais on a perdu.. » 🇲🇦🤯 pic.twitter.com/G06zGjU0bK