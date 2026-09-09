Revue du web. Lions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»

1- Parler d’« égo » sur la base de « sources anonymes », c'est de la rumeur, pas de l'analyse. Partout en Europe, Amrabat a été salué pour son éthique irréprochable.

Un cadre de son vécu qui exprime un désaccord ne fait pas un caprice : il défend une exigence sportive et c'est… https://t.co/yoUZXvW2BC pic.twitter.com/ueCikmEDVZ