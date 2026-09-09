Revue du web. Lions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»

Lions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»
Via cette décision, Amrabat veut simplement maîtriser le récit.— Said Amdaa (@SaidAmdaa) September 9, 2026
Trad : c’est moi qui part, pas le coach qui m’a dégagé.
Logiquement remplaçant, Amrabat n’a pas aimé ce statut et n’apprécie pas la façon de faire de Ouahbi.
Et c’est pas le seul dans le vestiaire. https://t.co/ZlnJK6L8XK
[ 🇲🇦 MAROC | 🦁 LIONS DE L’ATLAS ]— MD🇲🇦 (@GeoCherifien) September 9, 2026
SOFYAN AMRABAt L'ULTIMATUM
Amrabat refuse de jouer sous les ordres de Mohamed Ouahbi.
Il se met en retrait tant que le sélectionneur reste. Un ultimatum.
Dommage de finir sa carrière avec les Lions en mode gamin capricieux
Merci pour… pic.twitter.com/VrcTY3jsAh
1- Parler d’« égo » sur la base de « sources anonymes », c'est de la rumeur, pas de l'analyse. Partout en Europe, Amrabat a été salué pour son éthique irréprochable.— Yahia (@SeulementCtyen) September 8, 2026
Un cadre de son vécu qui exprime un désaccord ne fait pas un caprice : il défend une exigence sportive et c'est… https://t.co/yoUZXvW2BC pic.twitter.com/ueCikmEDVZ
Ma théorie : Amrabat a senti ou eu l'info qu'il ne serait pas dans la liste de septembre et il annonce qu'il ne jouera plus en sélection pour faire genre c'est sa décision et pas celle du coach.— Mr. Mountakhab ⭐️⭐️ (@mrmountakhab) September 8, 2026
🚨🇲🇦 QUELLES SONT LES RAISONS POSSIBLES DU CHOIX DE SOFYAN AMRABAT ?— Guerrab (@Yjey) September 8, 2026
1️⃣ ❌ Sa récente non-présélection, au profit de jeunes talents.
2️⃣ ⏱️ Son faible temps de jeu au Mondial : 150 min, 3 matchs sur 6, une seule titularisation.
3️⃣ 🔒 Le duo indéboulonable Bouaddi / El Aynaoui… pic.twitter.com/FeovaAMiIC
Berrechid: plus d’une quarantaine de personnes victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé du «saykouk»
PISA 2025: 73% des élèves marocains sous le niveau minimal en maths, lecture et sciences
Je ne vois pas comment on peut reculer de 10 points en mathématiques comme le prétend le classement PISA, alors qu’on a le Lydex et on envoie chaque année des dizaines d’élèves à l’X. Impossible.— BenQui (@BenQuichotte) September 8, 2026
Champions League: Ayyoub Bouaddi fait déjà sensation en Angleterre
🚨 𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗔𝗡 𝗗'𝗔𝗬𝗬𝗢𝗨𝗕 𝗕𝗢𝗨𝗔𝗗𝗗𝗜 ! 🇳🇴❤️🇲🇦— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 8, 2026
"Il a réalisé un très bon match et il est excellent aux entraînements, je l'ai déjà dit au président !
Je pense qu'on tient une PÉPITE !"pic.twitter.com/FJOIrYAnFt
💎🇲🇦 Erling Haaland on Ayyoub Bouaddi: “I told the chairman: we found a gem!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026
“He’s training in a fantastic way, you can see how good he is”, told Prime Video. pic.twitter.com/2khjodkObp
🩵🇲🇦 Enzo Maresca on Ayyoub Bouaddi: “Oh my God! He was never in panic, he was very good!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026
“The performance from him was unbelievable”. pic.twitter.com/6DEdReYqcK