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Revue du web. Lions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»

Sofyan Amrabat.

Revue du webLions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»; Berrechid: plus d’une quarantaine de personnes victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé du «saykouk»; PISA 2025: 73% des élèves marocains sous le niveau minimal en maths, lecture et sciences; Champions League: Ayyoub Bouaddi fait déjà sensation en Angleterre... Round-Up.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 17h59

Lions de l’Atlas: Sofyan Amrabat se met en retrait de la sélection «tant que Mohamed Ouahbi restera en poste»

Berrechid: plus d’une quarantaine de personnes victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé du «saykouk»

PISA 2025: 73% des élèves marocains sous le niveau minimal en maths, lecture et sciences

Champions League: Ayyoub Bouaddi fait déjà sensation en Angleterre

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 17h59
#Soufyan Amrabet#Ouahbi#Réseaux sociaux#Revue du Web#Ayyoub Bouaddi#intoxication#PISA 2025

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