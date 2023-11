Revue du web. La Toile réagit à la défaite du Wydad face à Sundowns

Le #Wydad a manqué d'audace sur les contres et on a fait 2 erreurs et ça a donné 2 buts malheureusement.

En général bravo pour le coach et les joueurs pour cette compétition et félicitation pour cette belle équipe de @Masandawana #DimaWydad ⭐⭐⭐ #ديما_وداد pic.twitter.com/xiZ34dSU5s